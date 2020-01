Truplo moškega ležalo na praznih ulicah Vuhana. Nihče se mu ni upal približati

Običajno polne ulice 11-milijonskega kitajskega mesta, ki je 'zaslovelo' kot epicenter koronavirusa, so že tedne popolnoma prazne. In prav tu je novinar francoske tiskovne agencije AFP opazil – in posnel fotografije, ki so zaokrožile po svetu – truplo starejšega moškega, z masko na obrazu in plastično nakupovalno vrečko v roki, ki leži sredi pločnika. Nihče od mimoidočih se mu ni upal približati.

Vse to je posledica izbruha nove bolezni, ki je do sedaj zahtevala že 213 življenj, okuženih je 10.000 ljudi, Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) pa jo je razglasila za grožnjo svetovnemu javnemu zdravju. Zgolj v zadnjih 24 urah so na Kitajskem zabeležili 43 novih smrtnih žrtev

Truplo moškega je novinar AFP opazil v četrtek zjutraj, nedolgo zatem je prispelo reševalno vozilo z zdravstvenim osebjem in policisti v zaščitnih oblekah. Zdravstveni delavci so truplo pokrili z modro odejo, nato pa so se odpeljali z reševalnim vozilo, medtem ko je policija začela zlagati kartonaste škatle, da bi zakrila kraj dogodka, piše AFP. Zdravstvene delavce, ki so truplo pregledali, so kolegi nemudoma razpršili z razkužilom. Moškemu, ki je kadil nedaleč stran, je policija takoj zabrusila, naj preneha kaditi in si nadene masko. Hitro je ubogal.

Novinar je dogajanje opazoval dve uri, v tem času se je mimo peljalo 15 reševalnih vozil.

Šele nato je prispel bel kombi, ki je odpeljal truplo moškega. Po odhodu so delavci tkaoj začeli razkuževati pločnik, kjer je ležalo truplo.