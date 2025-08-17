Svetli način
Tujina

Truplo pokojne zgolj pokrili z rjuho in odložili ob cesto?

Tkon, 17. 08. 2025 14.47

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
N.L.
Komentarji
33

Hrvaški otok Pašman pretresa smrt ženske in ravnanje tamkajšnjih reševalcev, ki naj bi truplo pokojne zgolj pokrili z rjuho in ga odložili na cesto ob cerkvi.

Pašman
Pašman FOTO: Shutterstock

"Starejši turistki je na plaži postalo slabo, reševalci so jo v reševalnem vozilu oživljali," je na Facebooku zapisal hrvaški poslanec Igor Peternel, ki trdi, da je bil dogajanju priča v živo. 

Ženska je kljub pomoči umrla, reševalci pa so jo, kot trdi Peternel, zgolj pokrili z rjuho in truplo pustili na cesti ob cerkvi. "Priče so povedale, da je truplo tam ležalo več ur, po njem pa so hodile mravlje." V zapisu se je spraševal, kaj počne policija in zakaj sistem ne deluje.

Po poročanju hrvaških medijev naj bi zaradi utopitve umrla 76-letna državljanka Nemčije. Zadrska županija pa naj bi se že več let soočala s pomanjkanjem mrliških oglednikov, poroča net.hr

Zavod za nujno medicinsko pomoč v Zadru se na novinarska vprašanja o dogodku še ni odzval. 

Preberi še Po neuspelem oživljanju naj bi truplo moškega pustili kar na plaži

Podoben primer je na Hrvaškem odmeval že julija, ko je na plaži v bližini Baške Vode umrl moški. Tudi takrat so truplo zgolj prekrili z rjuho in čakali na prihod mrliškega oglednika. 

Splitsko-dalmatinska policija je takrat potrdila, da je bil časovni razmik med razglasitvijo smrti in fizičnim premikanjem trupla pogojen s prihodom mrliške oglednice in organizacijo prevoza. 

Hrvaška Pašman truplo reševalci turistka
KOMENTARJI (33)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Tomaž Hacin
17. 08. 2025 16.28
Ja počasi se bo treba hrvaške izogibati, ker imajo veliko nereda in slabo organizirano pomoč.
ODGOVORI
0 0
Sir Oliver
17. 08. 2025 16.24
+0
Boh ne daj, da guzneš pri Hrvatih.
ODGOVORI
2 2
proofreader
17. 08. 2025 16.24
+1
Pokojnica se zaradi mravelj ni sekirala. Dopusti so in pač traja.
ODGOVORI
2 1
Ramzess
17. 08. 2025 16.20
+1
Starejši turistki je na plaži postalo slabo, Hrvatu na Kofcah postalo slabo, oživljanje pri obeh neuspešno, zaradi česa sta umrla, zaradi trenutne slabosti gotovo ne.
ODGOVORI
1 0
r h
17. 08. 2025 16.17
+2
Cene pa so luksuzne
ODGOVORI
3 1
NiGenocid
17. 08. 2025 16.25
Za revne z 1.500 neto na mesec,so.
ODGOVORI
0 0
r h
17. 08. 2025 16.17
+2
Hrvaška zavožena turistična dežela, katera je tudi proti Slovenskim turistom, sodeč po pretepanju le teh. A ne bi bilo bolje da Hrvati objavijo, da Slovenski turisti niso zaželjeni.
ODGOVORI
3 1
NiGenocid
17. 08. 2025 16.23
-1
;)) Slovenci tam zalijo Hrvate in Hrvasko in se potem cudijo, da jim da kdo po gobcu? :=) Zakaj vedno samo Slovenci vpleteni v take zgodbe? Si se vprasal?
ODGOVORI
1 2
odlekiran
17. 08. 2025 16.24
-1
Saj kdor ima mal feelinga to hitro začuti. Tam dol nisem bil že deset let.
ODGOVORI
0 1
Eos_5
17. 08. 2025 16.26
Mislim da je ravno obratno.
ODGOVORI
0 0
JOKS klub
17. 08. 2025 16.13
+1
Ni lepo je pa realnost današnjega časa.
ODGOVORI
1 0
Midelamodrugace
17. 08. 2025 16.10
-3
Si kar poješ oni thompsona 🤣🤣
ODGOVORI
2 5
Midelamodrugace
17. 08. 2025 16.09
+1
Sej tud ceste pri njih so bolj tko. Moraš kr pazit kje pelješ
ODGOVORI
3 2
e778
17. 08. 2025 16.07
-2
pa kam ga bojo dal-nesl domov v hladilnik...je pač tam pokrit dokler ne pride sodni izvedenec, pol ga pa odpeljejo...zravn je pa itak policija
ODGOVORI
2 4
Oliguma
17. 08. 2025 16.03
+10
Zato se pa merkajte na svoje zdravje..saj smo od zdravstva naprej..samo številke..
ODGOVORI
10 0
ho?emVšolo
17. 08. 2025 15.59
+1
Tja kamor hodiš, to dobiš.
ODGOVORI
5 4
seter73
17. 08. 2025 15.58
+7
kam dajo pa pri nas resevalci pokojnega ce ga ne uspejo oziviti? Pustijo ga tocno tam kjer je dokler ne pride mrliski oglednik in sodni izvedenec..
ODGOVORI
9 2
cekinar
17. 08. 2025 15.56
+4
mene pa zanima,kako se je lahko utopila,kot pišejo hrvaški mediji,če sploh ni bila v vodi ampak na suhem.
ODGOVORI
6 2
Ramzess
17. 08. 2025 16.22
Kot da nekdo poskuša obrniti zgodbo, no, patolog lahko razkrije resnico.
ODGOVORI
0 0
galeon
17. 08. 2025 15.52
-2
Oni ne komplicirajo tako kot pri nas. Vsak dela svoj posel.
ODGOVORI
4 6
davboj
17. 08. 2025 15.51
+6
Glede na ponudbo turistične sezone oz. Dragonje ki jo prinašajo turisti, bi se lahko malo bolj spodobno obnašali tudi do trupel turistov. Vsa ta slaba reklama prehitro zaobide svet!.
ODGOVORI
8 2
Delavec_Slo
17. 08. 2025 15.49
+3
In, a je to v sloveniji!
ODGOVORI
9 6
jablan
17. 08. 2025 16.00
+1
slovenija je pač zate celi svet,mi ostali imamo večji doseg
ODGOVORI
3 2
ImamLastnoMnenje
17. 08. 2025 16.25
Večjega omejennca kot je tale @Delavec-Slo pa težko najdeš, celo na tem portalu. Stalno razglaša svojo omejenost, ki se konča na slovenskih mejah. Večina, ki tukaj kaj preberemo in pokomentiramo, pozna kaj več kot domačo faro, znamo kak tuj jezik ali dva in potujemo posvetu, zato nas zanima tudi kaj izven domače fare. Če si ti, @Delavec_Slo tako zelo omejen, je to tvoj problem in ne določaj obnašanja ostalim, razgledanim bralcem. Človek lahko svet spreminja samo iz sebe, torej lahko spreminja samo sebe, nima pa nikakršne pravice sprememb zahtevati od drugih, da se spremenijo in ravnajo po njegovih pričakovanjih.
ODGOVORI
0 0
MucaNeGrize
17. 08. 2025 15.43
+14
to se dogaja tudi pri nas....v Domžalah je moški sicer srčni bolnik na sprehodu med travniki za pokopališčem padel...tako rekoč sredi polja....reševalci so prišli...ga nekaj časa zelo " nespretno " oživljali....ga razglasili za mrtvega in odšli... mimoidoče osebe so vprašale če ga bodo kar pustili ležati v travi...niti pokrili ga niso...in tako je ob pokojnem ostal starejši mimoidoči par več kot uro / nista ga niti poznala/ ...da je prišlo vozilo za pokojne..
ODGOVORI
16 2
jablan
17. 08. 2025 16.02
+2
ma saj ni važno ko umreš ostane samo še lupina
ODGOVORI
5 3
MucaNeGrize
17. 08. 2025 16.06
+4
verjetno nikomur ni vseeno niti tebi ..da bi kdo od tvojih ležal pokojni sredi poljske poti...po njem lazile muhe in mravlje...ga " obiskal " še kakšen pes...itd...Vsaj kanček piete menda ima vsakdo normalen...
ODGOVORI
5 1
Ramzess
17. 08. 2025 16.24
+1
Malo obzirnosti ne škodi, čeprav je jer, da je telo lupina, avatar, itd., ki ga duša poseduje določen čas.
ODGOVORI
1 0
proofreader
17. 08. 2025 16.25
+1
Kako veš, da so ga nespretno oživljali? Ti bi znala bolje?
ODGOVORI
1 0
