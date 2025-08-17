Truplo pokojne zgolj pokrili z rjuho in odložili ob cesto?

"Starejši turistki je na plaži postalo slabo, reševalci so jo v reševalnem vozilu oživljali," je na Facebooku zapisal hrvaški poslanec Igor Peternel, ki trdi, da je bil dogajanju priča v živo.
Ženska je kljub pomoči umrla, reševalci pa so jo, kot trdi Peternel, zgolj pokrili z rjuho in truplo pustili na cesti ob cerkvi. "Priče so povedale, da je truplo tam ležalo več ur, po njem pa so hodile mravlje." V zapisu se je spraševal, kaj počne policija in zakaj sistem ne deluje.
Po poročanju hrvaških medijev naj bi zaradi utopitve umrla 76-letna državljanka Nemčije. Zadrska županija pa naj bi se že več let soočala s pomanjkanjem mrliških oglednikov, poroča net.hr.
Zavod za nujno medicinsko pomoč v Zadru se na novinarska vprašanja o dogodku še ni odzval.
Podoben primer je na Hrvaškem odmeval že julija, ko je na plaži v bližini Baške Vode umrl moški. Tudi takrat so truplo zgolj prekrili z rjuho in čakali na prihod mrliškega oglednika.
Splitsko-dalmatinska policija je takrat potrdila, da je bil časovni razmik med razglasitvijo smrti in fizičnim premikanjem trupla pogojen s prihodom mrliške oglednice in organizacijo prevoza.
