Tržačanke so se v znak solidarnosti z muslimankami kopale oblečene

Okoli 50 žensk in nekaj moških se je na priljubljeni tržaški mestni plaži Pedocin, ki ima ločeni območji za moške in ženske, kopalo oblečenih. To so storili v znak solidarnosti z muslimankami, ki jim pred tednom dni na tej plaži v Trstu niso dovolili kopanja, ker so bile oblečene v burkinije.

icon-expand Burkini (slika je simbolična). FOTO: Profimedia Potem, ko so v morju plavale večinoma v spodnjem perilu, nekatere pa tudi v burkinijih, je ena od žensk danes povedala, da so se za to odločile, ker želijo povedati, da je narobe, če drugim ženskam ne dovolijo, da bi se kopale v morju. Plaža Pedocin je sicer edina v Evropi, ki je z zidom razdeljena na ženski in moški del. Ločena je že od odprtja v začetku 20. stoletja. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke V okoli 30 kilometrov oddaljenem Tržiču je sicer županja desnosredinske Lige Anna Maria Cisint že napovedala, da bodo do oktobra ženskam prepovedali kopanje v burkinijih ali drugih oblačilih. Burkini so namreč kopalke, ki jih nekatere muslimanke uporabljajo za pokrivanje telesa in las med plavanjem. PREBERI ŠE V Tržiču naj bi prepovedali kopanje v burkinijih