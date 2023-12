Tržaški študenti protestirali proti patriarhatu in vojni na Bližnjem vzhodu

Poslopje univerze v Trstu, kjer deluje fakulteta za ekonomijo, so v četrtek zvečer zasedli študenti ter tako protestirali proti patriarhatu in vojni na Bližnjem vzhodu. Po pisanju časnika Il Piccolo so zgradbo davi zapustili in se dogovorili za srečanje z rektorjem tržaške univerze.

Študenti so po pisanju časnika Primorski dnevnik med drugim poudarili, da na univerzi potrebujejo varne prostore brez vsake diskriminacije, patriarhalnega ali kolonialnega nasilja. Z zasedbo poslopja univerze so tudi izrazili solidarnost s prebivalci palestinskih ozemelj. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Z objavo na omrežju Instagram je univerzitetna lista Link povabila druge študentke in študente, naj se jim pridružijo. Lista Link je vodstvo Univerze v Trstu že pred časom pozvala, naj se nedvoumno izreče proti vojni, a senat univerze tega ni storil. V poslopje univerze je v četrtek zvečer prišla policija, a napetosti po poročanju Primorskega dnevnika ni bilo. Študenti so se s policisti dogovorili, da lahko v poslopju prenočijo, davi pa ga zapustijo, da se bodo lahko predavanja nadaljevala. Iz poslopja univerze so odšli okoli 7.15. Dogovorili so se tudi za srečanje z rektorjem tržaške univerze Robertom Di Lenardo, ki se je začelo ob 11. uri, še poroča tržaški časnik.