Tržnico zajel požar, okoli 1000 živali zgorelo v kletkah

Znamenito vikend tržnico Chatuchak v Bangkoku so zajeli plameni, ti pa so se razširili ravno nad del, kjer je bilo v kletkah na stotine živali. Okoli 1000 psov, mačk, ptic in kač je zgorelo v svojih kletkah. Ogenj je izbruhnil zaradi kratkega stika na električni napeljavi, so sporočile oblasti.