Ameriška FDA priporoča posodobitev cepiv proti covidu-19

Ameriška uprava za hrano in zdravila (FDA) je podjetjem, ki proizvajajo cepiva proti covidu-19, svetovala, naj jih še pred jesenjo posodobijo tako, da bodo bolj učinkovita tudi v boju proti novim (pod)različicam virusa. Problematiko neodzivnosti podrazličic omikrona na cepivo in nedavno prebolelost naslavlja vse več zdravstvenih organizacij in proizvajalcev cepiv.

Priporočilo je zadnji odziv FDA v boju proti virusu, ki se v zadnjem času zaradi podrazličic omikrona hitro širi. FDA je podjetja nagovorila po tem, ko je v začetku tedna znotraj organizacije razpravljala o različnih možnostih posodobitve cepiva. Skupaj s svetovalci so se nato odločili, da je najboljša izmed vseh možnosti ta, da se v novem cepivu združi prvotni (ki vsebuje vuhanski koronavirus) in novejši (ki temelji na podrazličicah omikrona BA.4 in BA.5) del cepiva, poroča portal ABC news.

Direktor za cepiva pri FDA dr. Peter Marks je v izjavi dejal, da so "cepiva, ki jih je odobrila njihova uprava, imela velik vpliv javno zdravje in so rešila nešteto življenj, tako v ZDA kot zunaj njih". Kljub temu pa je pozval, da je posodobitev cepiv nujna, saj se je virus v tem času opazno razvil. "Bližje kot smo zimi, bolj pomembno je, da razvijemo učinkovito in varno poživitveno dozo cepiva, ki nas bo lahko varovala pred vsemi trenutno aktualnimi sevi in hujšimi posledicami bolezni," je bil še jasen Marks.

icon-expand Direktor za cepiva pri FDA Peter Marks FOTO: AP

S posodobitvijo želijo pridobiti boljšo in dalj trajajočo stopnjo zaščite proti novejšim podrazličicam, tudi tistim, ki se bodo morda pojavile šele v prihodnosti. Neimenovani član svetovalnega odbora s FDA pa je že na sestanku izrazil skrb, da je načrtovanje cepiv, ki bodo morda pomagala proti nečemu v prihodnosti, še "neraziskano ozemlje". Proizvajalci kljub pomislekom verjamejo, da bodo cepiva, čeprav se morda ne bodo do potankosti ujemala z virusom, vseeno pripomogla v boju proti njemu.

ZDA finančno izčrpane zaradi virusa Ameriška vlada je nedavno kupila za 3,2 milijardi ameriških dolarjev (3,08 milijarde evrov) cepiv proizvajalca Pfizer. 105 milijonov novo kupljenih odmerkov je namenjenih odraslim, mladostnikom in otrokom. Bela hiša se sicer zaradi virusa spopada s finančno stisko – po mesecih t. i. finančne blokade 22,5 milijarde ameriških dolarjev (21,6 milijarde evrov), ki naj bi jih država namenila pripravam na nov val, je država denar za cepiva morala pridobiti iz drugih virov, ki so bili namenjeni za nakup testov in zdravil proti virusu. Ker trenutna državna zaloga cepiv zadostuje le za cepljenje 188 milijonov Američanov, ki so del ranljivih skupin, je zelo verjetno, da bo do jeseni ameriška vlada pogodbo podpisala še z Moderno, kar bi povišalo razpoložljivost odmerkov.

icon-expand Cepiva proti covidu-19 FOTO: Shutterstock

Tako bi se cepljenje lahko zagotovilo še ostalim 258 milijonom državljanom. "Kot smo kongres že opozorili, trenuten nakup cepiv ne zadostuje. Cepljenje z novimi odmerki bi radi omogočili vsaki odrasli osebi, ki bi ji to lahko koristilo," je povedal koordinator za koronavirus v Beli hiši Ashish Jha. Koliko Američanov si sploh želi ponovnega cepljenja, ni znano. Poživitveni odmerek cepiva je prejelo 105 milijonov ljudi, kar je približno polovica manj kot prvi odmerek.