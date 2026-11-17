Predstavniki petih držav EU so načrt predstavili v ponedeljek na Dunaju. Kot poroča Politico, dogovor še ni dokončno sklenjen, vendar naj bi center začel delovati v letu 2027.

"Če ljudi, ki nimajo pravice do prebivanja v EU, ne moremo odstraniti, postane naš celotni azilni sistem predmet posmeha. In tega ne bomo dovolili," je dejal avstrijski kancler Christian Stocker.

Danska premierka Mette Frederiksen je pojasnila, da je treba urediti še nekatere tehnične podrobnosti, vendar so se države že dogovorile o osnovnem okviru sodelovanja.

V Ruando bi premeščali odrasle brez otrok, ki so že opravili celoten azilni postopek in jim je bilo odrejeno, da morajo zapustiti EU. Ukrep bi bil namenjen predvsem tistim, ki pri vračanju ne sodelujejo, oziroma primerom, ko njihove izvorne države zavračajo sodelovanje pri deportacijah.