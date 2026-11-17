Predstavniki petih držav EU so načrt predstavili v ponedeljek na Dunaju. Kot poroča Politico, dogovor še ni dokončno sklenjen, vendar naj bi center začel delovati v letu 2027.
"Če ljudi, ki nimajo pravice do prebivanja v EU, ne moremo odstraniti, postane naš celotni azilni sistem predmet posmeha. In tega ne bomo dovolili," je dejal avstrijski kancler Christian Stocker.
Danska premierka Mette Frederiksen je pojasnila, da je treba urediti še nekatere tehnične podrobnosti, vendar so se države že dogovorile o osnovnem okviru sodelovanja.
V Ruando bi premeščali odrasle brez otrok, ki so že opravili celoten azilni postopek in jim je bilo odrejeno, da morajo zapustiti EU. Ukrep bi bil namenjen predvsem tistim, ki pri vračanju ne sodelujejo, oziroma primerom, ko njihove izvorne države zavračajo sodelovanje pri deportacijah.
Kdor se ne bi želel vrniti domov, bi lahko ostal v Ruandi
Načrt predvideva sprejemni center, v katerem bi lahko hkrati registrirali in obravnavali 100 ljudi. Tisti, ki bi se odločili ostati v Ruandi, bi lahko pridobili dovoljenje za prebivanje ter pomoč pri iskanju zaposlitve in učenju jezika.
"Ne bodo zaprti v taborišču, temveč se bodo vključili v našo družbo," je zagotovil ruandski notranji minister Vincent Biruta, ki sicer pričakuje, da se bo za trajno naselitev odločilo malo ljudi.
Države poudarjajo, da mora dogovor spoštovati mednarodno in evropsko pravo, zlasti prepoved vračanja ljudi v države, kjer bi jim grozilo preganjanje ali drugo resno ogrožanje.
Organizacije opozarjajo na nevarnost kršitev človekovih pravic
Načrtu nasprotuje 47 organizacij za človekove pravice, civilnodružbenih in sindikalnih organizacij. Opozarjajo na pretekla poročila o mučenju v priporu, samovoljnih aretacijah in nekaznovanosti pripadnikov varnostnih služb v Ruandi.
Po njihovem mnenju bi lahko premestitve ljudi daleč od evropskega pravnega nadzora otežile zagotavljanje njihovih pravic.
Ruandska vlada očitke zavrača. Biruta poudarja, da država že gosti več kot 150.000 beguncev, ter napoveduje vključitev mednarodnih organizacij in vzpostavitev neodvisnega nadzora nad delovanjem centra.
Mednarodna organizacija za migracije (IOM) je potrdila, da je prejela prošnjo Ruande za sodelovanje. Načeloma je pripravljena pomagati, če bodo zagotovljeni pogoji za spoštovanje njenega mandata in mednarodnih standardov.
Ruanda bi lahko bila šele začetek
Pet držav že preučuje možnost podobnih dogovorov z drugimi državami zunaj EU. Danska premierka meni, da bi možnost premestitve v tretjo državo lahko odvrnila del ljudi od nezakonitega prihoda v Evropo.
Organizacija Human Rights Watch dvomi o takšnem odvračilnem učinku. Njena predstavnica Judith Sunderland je opozorila, da ljudi od poti proti Evropi pogosto ne odvrnejo niti nevarnosti smrti v puščavi, nasilja v Libiji ali utopitve na morju.