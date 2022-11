Tudi Avstrija uvaja dodaten davek na dobičke energetskih podjetij

Avstrijska naftna in plinska podjetja bodo morala plačati do 40 odstotkov davka na dodatne dobičke, ki so jih ustvarila v času ukrajinske vojne. Vlada na Dunaju je namreč za letos in prihodnje leto napovedala uvedbo posebnega davka, ki ga v podobni obliki že načrtujejo tudi v drugih državah EU.

"Izredni časi zahtevajo izredne ukrepe," sta povedala podkancler Werner Kogler in finančni minister Magnus Brunner. Zaradi skoka cen zemeljskega plina in elektrike v času od začetka vojne v Ukrajini se blagajne nekaterih podjetij polnijo in drugih praznijo, v obsegu, ki ni več sprejemljiv, je dejal Kogler. "To je pravzaprav vojna dividenda," je dejal o tako rekoč nepravičnih dobičkih, ki jih ustvarjajo nekatera podjetja. Zato je zdaj treba vzpostaviti pravičnost za potrošnike. icon-expand Avstrija uvaja dodaten davek na dobičke energetskih podjetij FOTO: Shutterstock Za izračun načrtovanega "prispevka k energetski krizi" se bo upoštevala višina povprečnega letnega dobička v času od leta 2018, povečana za 20 odstotkov. Vse, kar so naftna in plinska podjetja zaslužila nad tem, bo obdavčeno s 40 odstotki. Za podjetja, ki vlagajo v obnovljive vire energije, se bo stopnja davka znižala na 33 odstotkov. Poleg tega bo država pobrala prihodke avstrijskih proizvajalcev električne energije nad določenim pragom. Ta prag bo postavljen pri 180 evrih na megavatno uro oz. pri 140 evrih na megavatno uro, če podjetje ne vlaga v obnovljive vire energije. Država bo pobrala 90 odstotkov prihodkov, ki presegajo mejo 180 oz. 140 evrov. S to dajatvijo in dodatnim davkom na dobičke želi avstrijska vlada financirati ukrepe za blaženje posledic visoke stopnje inflacije za prebivalce in podjetja. Pričakovane prihodke ocenjuje v višini med dvema in štirimi milijardami evrov.