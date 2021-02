Tudi britansko vrhovno sodišče zavrnilo pritožbo Uberja glede delavskih pravic

Po petih letih je Uberjeva sodna bitka na Otoku dobila epilog. Potem ko so tri sodišča zavrnila pritožbo ameriškega tehnološkega podjetja Uber glede zagotavljanja delavskih pravic svojim voznikom, se je podjetje pritožilo tudi na britansko vrhovno sodišče. A zdaj je tudi to presodilo v prid voznikom. Britansko vrhovno sodišče je namreč zavrnilo pritožbo Uberja, saj je prav tako presodilo, da imajo Uberjevi vozniki pravico do zagotovljene minimalne plače oziroma da jih mora podjetje obravnavati tako kot redno zaposlene.

To je precej velik udarec za Uber, ki bi lahko imel hude posledice za njihov poslovni model. Odvetniki so namreč izračunali, da bi lahko zaradi te odločitve vrhovnega sodišča več deset tisoč Uberjevih voznikov zahtevalo izplačila do 12.000 funtov (13.871 evrov) na leto, kolikor znaša minimalna plača.

"Vrhovno sodišče je pritrdilo predhodnim odločitvam treh sodišč in temu, na kar je GMB opozarjal že ves čas–da so Uberjevi vozniki delavci in jim zato pripadajo odmori, plačan dopust in minimalna plača," je dejal Mick Rix iz Združenja britanskih sindikatov (GMB), ki je sodbo označil za "zgodovinsko zmago".

A odločitev ni pomembna le za voznike Uberja, pač pa bi lahko ta odločitev vrhovnega sodišča vplivala tudi na druge delitvene ekonomije. Uber pa bi lahko zaradi te odločitve spremenil svoj poslovni model.

Sodni spor sta sprožila nekdanja Uberjeva voznika, ki sta leta 2016 podala tožbo na delavskem sodišču v Londonu. To je nato odločilo, da imajo vozniki, ki so sicer samozaposleni, zaradi narave dela, med drugim pravico do plačanega dopusta, odmora med delom in zagotovljene minimalne plače, tako kot redno zaposleni. Voznika bosta lahko zdaj preko delavskega sodišča zahtevala odškodnino.