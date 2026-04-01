Strokovnjaki opozarjajo: posledice zaprtja Hormuške ožine bodo dolgotrajne

"Videli bomo na stotine ladij, ki bodo želele vpluti v ključna pristanišča v Perzijskem zalivu. V regijo prihaja veliko zabojnikov, zato bomo priča motnjam v dobavnih verigah v Perzijski zaliv in iz njega," je Haupt povedal za Al Jazeero.

"Ko bo vojna uradno končana in bombardiranje ustavljeno, to še ne pomeni, da je vojne konec za logistiko, saj se takrat pravo delo šele začne," je dejal Nils Haupt , višji direktor za korporativno komuniciranje pri nemškem ladjarskem velikanu Hapag-Lloyd.

Trenutno je v regiji obtičalo približno 2000 ladij zaradi delne blokade ožine s strani Irana, navaja Mednarodna pomorska organizacija (IMO). Prehod dovoljujejo le redkim plovilom iz držav, ki veljajo za prijateljske. Med njimi je približno 400 plovil v bližnjem Omanskem zalivu, kar nakazuje, da ladjarske družbe čakajo na ponovno odprtje ožine, poroča podjetje za pomorsko analitiko Windward.

Druge ladje so bile preusmerjene skozi Sueški prekop ali pa so ubrale precej daljšo pot okoli Rta dobrega upanja v južni Afriki, da bi dostavile tovor v Azijo in Evropo. Pošiljke nafte iz Savdske Arabije so bile preusmerjene prek Rdečega morja, s čimer so obšle ožino.

Svein Ringbakken, izvršni direktor Norveškega združenja ladjarjev za vzajemno zavarovanje vojnih tveganj, je dejal, da bi tudi ob delovanju logističnih zmogljivosti s polno kapaciteto trajalo nekaj časa, da se odpravi zaostanek nafte, plina in drugega blaga, raztovorjenega z ladij.

Ringbakken je dodal, da nalogo še dodatno otežujejo napadi, ki so poškodovali energetsko in prometno infrastrukturo po celotnem Bližnjem vzhodu.

Po podatkih Mednarodne agencije za energijo je bilo v regiji več kot 40 energetskih objektov "resno ali zelo resno poškodovanih", pri čemer so naftna in plinska podjetja, vključno s QatarEnergy, Kuwait Petroleum Company in bahrajnsko družbo Bapco Energies, zaradi motenj v proizvodnji razglasila višjo silo.

"Kratek odgovor je, da bo trajalo več mesecev, da se ladijske dobavne verige vrnejo v normalno stanje zaradi zaostankov," je poudaril Ringbakken.

"Proizvodne linije so morale biti ustavljene pri številnih izdelkih zaradi pomanjkanja skladiščnih zmogljivosti," je dodal. "K temu je treba prišteti še škodo na proizvodnih obratih in pristaniški infrastrukturi. Vse to povečuje neučinkovitosti, ko se ožina ponovno odpre."

Iransko delno zaprtje vodne poti, ki so ga sprožili v povračilo za ameriško-izraelske napade, ki so se začeli 28. februarja, je zmotilo približno 20 odstotkov svetovnih dobav surove nafte in utekočinjenega zemeljskega plina (LNG), kar je povzročilo rast cen energije po vsem svetu.

Blokada je prav tako prekinila izvoz velikih količin petrokemikalij, gnojil in surovin, ki se uporabljajo pri proizvodnji plastike.