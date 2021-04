Tudi Der Spiegel o napadih Janše na novinarje ARD

V članku z naslovom 'Slovenski premier napadel dopisnika ARD' so spomnili, da je premier že povzročal škandale zaradi kritik svoje medijske politike in tudi na to, da dolgo časa ni želel priznati volilnega poraza Donalda Trumpa . "Zdaj pa je slovenski premier Janez Janša dopisnika ARD Nikolausa Neumaierja obtožil cenzure v slogu nacističnega propagandnega lista 'Der Stürmer' zaradi prispevka o kratenju svobode medijev v Sloveniji."

Gre za televizijski prispevek o svobodi medijev v Sloveniji, ki so ga na nemški televiziji ARD predvajali 31. marca. O situaciji so spregovorili novinarji slovenske radiotelevizije (RTV) in navedli, da Janša Twitter uporablja na način, podoben tistemu nekdanjega ameriškega predsednika Donalda Trumpa, in da napada nevladne medije. "Direktorica RTV Natalija Gorščak je izrazila bojazen, da je Janša želel neodvisnega izdajatelja televizijskih programov spremeniti v državnega."

Nemški časnik stopil v bran novinarju ARD-ja in spomnil na medijske pritiske in svobodo govora v Sloveniji.

Nemški časnik je spomnil še, da je novinar v prispevku besedo dal tudi direktorju Urada za komuniciranje (Ukom) Urošu Urbaniji, ki je zavrnil kritične izjave in dejal, da je 90 odstotkov slovenskih medijev "levih in proti vladi". "Ko novinar širi lažna dejstva, moramo nujno ukrepati," je dejal.

Spiegel je povzel Janšev zapis, da "je Nikolaus Neumaier izvedel cenzuro v slogu Pravde ali Der Stürmerja". "Pravda" je bil osrednji medij Komunistične partije Sovjetske zveze, "Stürmer"pa protijudovsko, nacionalsocialistično usmerjeno glasilo.

Na Janševe besede se je odzval tudi odgovorni urednik ARD-ja Christian Nitsche, ki je dejal, da so premierjeve navedbe "popolnoma neutemeljene" in da gre za "zlonamerno obrekovanje". "Nesprejemljiva je primerjava z zgodovino in gre za poskus diskreditacije neodvisnega novinarstva," je dejal.

V članku so pri Spieglu še zapisali, da je Janša že večkrat prišel navzkriž z novinarji in "zaradi številnih tvitov so mu nadeli vzdevek 'Maršal Tweeto'". "Igra besed spominja na Josipa Broza Tita, ki je vladal socialistični Jugoslaviji od leta 1945 do 1980 in leta 1943 kot vodja partizanov prevzel čin maršala."