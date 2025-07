Humanitarno ladjo Handala, namenjeno v Gazo, zajela izraelska vojska

Handala, ki je registrirana pod imenom Navarn, je s Sicilije izplula pred dvema tednoma, sinoči pa se je Gazi že precej približala. V mednarodnih vodah, približno 100 kilometrov zahodno do Gaze in 50 kilometrov od obale Egipta pa jo je v nočnih urah prestregla izraelska vojska. Podobno, kot smo videli pri zajetju Madleen, so tudi tokrat do zob oboroženi izraelski vojaki vdrli na ladjo in prevzeli nadzor, s tem pa preprečili, da bi aktivisti nadaljevali svojo pot.

Po tem, ko je izraelska vojska (IDF) v začetku junija ustavila poskus preboja blokade Gaze in zasegla ladjo Madleen, na kateri je bila med drugim švedska aktivistka Greta Thunberg , so se aktivisti iz organizacije Freedom Flotilla Coalition (FFC) ponovno podali na pot proti Palestini s humanitarno ladjo Handala.

Kot je sporočil izraelski center za pravno pomoč Adalah, so izraelske oblasti prihod plovila v pristanišče Ašdod potrdile približno 12 ur po tem, ko so ga nezakonito prestregle. "Kljub večkratnim zahtevam izraelske oblasti niso dovolile našim odvetnikom dostopa do pridržanih aktivistov, da bi jim nudili pravno svetovanje," so poudarili v centru Adalah.

Danes so nato plovilo in njeno posadko privedli v pristanišče Ašdod, kjer naj bi jih zaslišali.

Ladja je ime dobila po risanem liku Handala, ki ga je ustvaril Nadži Al Ali in simbolizira palestinski odpor in pravico palestinskih beguncev do vrnitve. Na njej je bilo 21 ljudi – med njimi tudi dve francoski poslanki in dva novinarja Al Jazeere.

Na krovu so bili tako holivudski igralec judovskega rodu Jacob Berger (ZDA), judovsko-ameriški aktivist Bob Suberi (ZDA), izkušeni mornar in aktivist Braedon Peluso (ZDA), aktivist in inženir Ange Sahuquet (Francija), aktivist Antonio La Picirella (Italija), aktivist Antonio Mazzeo (Italija), znanstvenica in nekdanja zaposlena pri ZN Chloé Fiona Ludden (Združeno Kraljestvo – Francija), ustanovitelj sindikata delavcev Amazona Christian Smalls (ZDA), francoska poslanka in okoljska aktivistka Emma Fourreau (Francija – Švedska), igralec in upokojeni profesor prava Frank Romano (ZDA – Francija), francoska poslanka Gabrielle Cathala (Francija), aktivist Hatem Aouini (Tunizija), palestinsko-ameriška odvetnica za človekove pravice Huwaida Arraf (ZDA), medicinska sestra pri Zdravnikih brez meja Justine Kempf (Francija), avstralski aktivist Robert Martin (Avstralija), upokojeni ekonomist Santiago González Vallejo (Španija), španski pomorski inženir Sergio Toribio Sanchez (Španija), ustvarjalka dokumentarnih filmov libanonskega rodu Tania Safi (Avstralija), 70-letna aktivistka Vigdis Bjorvand (Norveška), novinar Mohamed El Bakkali (Maroko – Francija) ter iraško-ameriški novinar in snemalec Waad Al Musa (ZDA – Irak).

Zaradi preteklih izkušenj so vsi člani že vnaprej posneli izjave, s katerimi pozivajo svoje vlade in ljudi, da v primeru pridržanja, pritisnejo na izraelsko vlado in zahtevajo njihovo izpustitev.