Tudi EU pušča Huaweiu odprta vrata pri 5G

Med bruseljskimi priporočili je tudi "izogibanje odvisnosti od enega ponudnika" in "odvisnosti od ponudnikov, ki predstavljajo visoko stopnjo tveganja". Huawei je "nepristranska" priporočila že pozdravil. "Ta nepristranski in na dejstvih temelječ pristop k varnosti pri 5G Evropi dovoljuje varnejše in hitrejše omrežje 5G,"so sporočili iz družbe.

Poudarili so, da so v Evropi prisotni skoraj 20 let, v tem času pa so med drugim dokazali svojo zavezanost varnosti in transparentnosti. Napovedali so, da si bodo še naprej prizadevali za tesno sodelovanje z vladami in drugimi pristojnimi.

Huawei in kitajska telekomunikacijska tehnologija nasploh sta se znašla pod plazom kritik administracije ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ker naj bi po Trumpovih navedbah kitajski vladi omogočala prikrit dostop do podatkov uporabnikov omrežij 5G po svetu. Pri Huaweiu obtožbe ves čas odločno zanikajo.

Kljub temu so kritikam sledili tudi konkretni ukrepi, med drugim v obliki prepovedi sodelovanja s Huaweiem za ameriška telekomunikacijska podjetja. Trump je svoje grožnje naslovil tudi na tuje države, ki bodo po njegovih besedah v primeru sodelovanja s Huaweiem pri gradnji omrežij med drugim prikrajšane za sodelovanje z ZDA na obveščevalno-varnostnem področju. Tudi Slovenijo je Washington minuli teden pozval k premišljeni izbiri ponudnikov tehnologije 5G.

Kljub pritiskom ZDA nekatere države dopuščajo možnost sodelovanja s Huaweiem. Kot poudarjajo, bi bilo nepravično in diskriminatorno, če bi določenemu ponudniku vnaprej prepovedali sodelovati. Med državami, ki so Huaweiu nedavno prižgale zeleno luč, je tudi Velika Britanija. Ta je v torek sporočila, da bo kitajski velikan lahko sodeloval, vendar ne pri gradnji "občutljive" jedrne infrastrukture.