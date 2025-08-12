Svetli način
Tujina

Tudi Hrvaška v primežu vročine: danes spet do 39 stopinj

Zagreb, 12. 08. 2025 08.50 | Posodobljeno pred 1 uro

Vročina tudi pri naših južnih sosedih še ne popušča. Hrvaški meteorologi napovedujejo, da se bo živo srebro na termometrih danes povzpelo vse do 39 stopinj Celzija. Rdeče vremensko opozorilo velja za štiri regije, zelo visokim temperaturam pa še ni videti konca.

Po zelo vročem začetku tedna – v Dalmaciji so padali celo rekordi –  se živo srebro na termometrih pri naših južnih sosedih še ne bo 'pomaknilo' nižje. Vročinski val bo še vsaj nekaj dni trajal na območju celotnega Jadrana z okolico, pravijo hrvaški vremenoslovci, sodeč po aktualnih napovedih bo najhuje v četrtek, ko bo v veljavi rdeče vremensko opozorilo za štiri regije ob obali, preostale štiri v zaledju pa rumeno.

Anticiklon še naprej prinaša jasno nebo, nekaj več oblačnosti se pričakuje od petka naprej, ko bodo predvsem na obali (ob meji z Bosno in Hercegovino) možne posamezne plohe.

Najvišjo temperaturo so na Hrvaškem včeraj ob 15. uri izmerili v Pločah – 40,1 stopinje Celzija. Državni hidrometeorološki zavod je za kninsko, reško, splitsko in dubrovniško regijo izdal rdeče vremensko opozorilo, ki je v veljavi vse do petka.

Po še eni tropski noči, ko so visoke temperature marsikomu kratile spanec, so se tudi na Hrvaškem zbudili v zelo jasno jutro, nekaj oblakov je bilo le na skrajnem jugu države. Ob obali bo danes sicer spet najverjetneje zapihala močnejša burja, pod Velebitom in na jugu z močnejšimi sunki, možna je kakšna nevihta. Dopoldne bo veter oslabel.

Sreda dneva in popoldne bo v osrednji in severozahodni Hrvaški sončno in jasno. Pihal bo šibak do zmeren severozahodni veter. Bo pa današnji dan še toplejši kot je bil ponedeljek – s temperaturami med 32 in 33 stopinj Celzija. V Dalmaciji bo večinoma sončno, tu in tam je možen kakšen oblak. Burja bo popolnoma oslabela, pihal bo rahel veter z morja, zaradi česar bodo temperature ob obali in na otokih nekoliko nižje kot včeraj, a še vedno zelo visoke – med 35 in 36, v zaledju celo do 39 stopinj Celzija. Zelo vroče bo tudi na severu Jadrana.

Vročina bo popustila šele v nedeljo

In če bodo noči do konca tedna v notranjosti Hrvaške še znosne, pa bodo zelo vroči dnevi. Hrvaški meteorologi po poročanju spletnega portala net.hr svarijo pred visokimi temperaturami, ki bodo od četrtka naprej še naraščale. Ob obali bodo tudi noči do konca tedna še vedno tropske, čez vikend pa se bo okrepila burja. Nekaj več oblačnosti bo konec tedna tudi v zaledju, od nedelje naprej je nekaj več možnosti za nastanek dežja, tudi kakšno nevihto, zaradi česar bo vročina nekoliko popustila.

Pred vrati Madrida gori: v Španiji zaradi požarov množične evakuacije

Pred vrati Madrida gori: v Španiji zaradi požarov množične evakuacije

Kaže na toplotni rekord: ob 22. uri je bilo v Kopru 28 stopinj Celzija

