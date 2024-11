'Tudi ljubice je obravnaval kot svoje pse': krut, šarmanten manipulator

V Avstriji zapirajo poglavje Roland Drexler. Moški je v začetku tedna umoril dve osebi, nato pa je več dni trajalo iskanje storilca, ki se je končalo z najdbo njegovega trupla. Drexler je bil v svoji skupnosti znan po tem, da je rad prestopal pravne in moralne meje. In da ni maral, da bi kdo temu ugovarjal.

OGLAS

Iskalna akcija v Avstriji je trajala več dni. FOTO: Profimedia icon-expand

Avstrijski krone.at se je poglobil v njegovo življenjsko zgodbo in ozadje, ki bi ga lahko pripeljalo do teh strašljivih dejanj. Že tekom preiskave je postalo jasno, da se je na krvavi dan dobro pripravil. Marsikoga je presenetilo, da je, čeprav je vedel, da se domov ne bo več vrnil, tam kar pustil svoja dva psa. Manj presenetljivo je bilo to dejstvo ta tiste, ki so ga poznali. Psa sta bila zanj zgolj "orodji". Takšen brezbrižen odhod je bil tako v skladu z njegovim hladnim karakterjem. Oborožen se je nato odpralil proti svojima tarčama. Prvi na seznamu je bil župan Kirchberga ob Donavi, Franz Hofer, ki je bil na poti k pedikerki. Ko je izstopil iz avtomobila, ga je Drexler brez usmiljenja ustrelil. Potem se je odpravil proti hiši upokojenega policista Josefa Hartla v Arnreitu. Hartl, čigar vrata so bila odklenjena, ni imel možnosti za obrambo. Tudi njega so pokončale Drexlerjeve krogle.

Razlog? Sovraštvo, ki se je kopičilo leta. Drexler je bil v dolgotrajnem konfliktu s Hoferjem in Hartlom, spor pa se je vrtel okoli lovskih pravic in metod. Ta sovraštvo je sčasoma preraslo v obsedenost, ki je pripeljala do tragičnega izida. Roland Drexler je pač bil človek, ki je večkrat prestopil moralne in pravne meje. Njegovo sovraštvo do obeh žrtev ni bilo nekaj edinstvenega, v lokalni skupnosti je bil poznan tudi po številnih drugih konfliktih z lovci, ki so ga imeli za nevarnega. Drexler je odraščal na kmetiji in že zgodaj izgubil očeta. Kot mladenič se je poročil in imel tri otroke. Toda za fasado zvestega družinskega očeta se je skrivalo dvojno življenje. Njegova žena sprva ni vedela za njegove številne afere in vedno pogostejše lovske odprave. Pred približno desetimi leti je njegov zakon razpadel, ko je njegova žena na njegovem telefonu našla sporočila od več žensk. Drexler je ločitev sprejel brez posebnih čustev in se preselil v majhno stanovanje. Njegovo dvojno življenje se je nadaljevalo, saj je še naprej najemal osamljena stanovanja, kamor je vabil ljubice.

Čeprav je znal biti šarmanten, naj bi tudi ljubice obravnaval kot svoje pse - kot predmete. Manipuliral je ženske, jih čustveno zasužnjil in jih nato neusmiljeno zavrgel. Podobno brezobzirno je ravnal s svojimi psi, ki so bili zanj le lovsko orodje in so ob poškodbah pogosto končali evtanazirani. Njegova krutost se je odražala tudi v njegovih lovskih metodah. Svoje terierje je uril, da so lovili lisice in jazbece iz njihovih lukenj, ne da bi mu bilo mar za poškodbe, ki so jih psi pri tem utrpeli. Poleg tega je postavljal vabljive krmilnike, da bi privabil divjad in jo množično postrelil. V tednih pred zločinom je Drexler izvedel, da bi mu lahko odvzeli lovsko licenco – novica, ki je zanj pomenila konec sveta. Prijatelji so povedali, da je večkrat namignil, da bo "nekaj naredil" preden bi izgubil orožje. A nihče ni njegovih besed ni jemal resno, saj je navzven deloval povsem "normalno". Neznanka zaenkrat še ostaja, kje je Drexler preživel dneve po zločinu. Pojavljajo se špekulacije, da se je morda zatekel k eni od ljubimk ali pa se je skrival v zapuščeni koči, preden si je vzel življenje.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči