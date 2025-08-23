Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Tujina

Tudi Lylu Menendezu zavrnili pogojni izpust

San Diego, 23. 08. 2025 07.59 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 4 min
Avtor
U.Z.
Komentarji
14

Dan potem, ko je komisija po več kot treh desetletjih bivanja v zaporu zavrnila pogojni izpust Eriku Menendezu, je enako usodo dočakal še njegov starejši brat Lyle. Ugotovili so, da še vedno obstajajo znaki, da 57-letni Lyle Menendez predstavlja tveganje za javnost.

Brata Menendez sta bila obsojena zaradi umora staršev leta 1989 v njuni vili v Beverly Hillsu. Njuna zgodba je navdahnila knjige, filme in nazadnje tudi zelo uspešno serijo na Netflixu. Samo v prvem tednu si jo je ogledalo več kot 22 milijonov ljudi.

Preberi še Umorila starša, sodnik po 30 letih omilil dosmrtno kazen

Komisija za pogojne izpuste je v obrazložitvi svoje odločitve, da pogojni izpust Lylu Menendezu zavrne, spomnila na brutalno naravo umorov Joseja in Kitty Menendez, pri 57-letniku pa izpostavila pomanjkanje samokontrole in znake, da še vedno sprejema slabe odločitve, poroča BBC.

"Ugotavljamo, da je vaše kesanje iskreno," mu je dejala komisarka za pogojni odpust Julie Garland. Ni zanemarila številnih pozitivnih sprememb, ki jih je naredil med bivanjem v zaporu. "V mnogih pogledih ste bili vzoren zapornik, ki je pokazal potencial za spremembe. Toda kljub vsem tem pozitivnim stranem vidimo ... da se še vedno spopadate z antisocialnimi osebnostnimi lastnostmi, kot so prevara, zmanjševanje pomena stvarem in kršenje pravil, ki se skrivajo pod to pozitivno površino," je dejala. 

Lyle Menendez lahko ponovno zaprosi za pogojni izpust čez 18 mesecev.
Lyle Menendez lahko ponovno zaprosi za pogojni izpust čez 18 mesecev. FOTO: Profimedia

Komisija je večkrat omenila njegovo nezakonito uporabo mobilnega telefona v zaporu, do katerega ima po njihovih besedah skoraj stalen dostop že leta. Patrick Reardon, eden od članov komisije, je podvomil v to, koliko veljajo pozitivne spremembe, ki jih je počel v zaporu – na primer šolanje in programi, ki jih je ustvaril za zapornike –, če pa je ob tem nenehno kršil pravila.

Garlandova je menila, da "zaporniki, ki kršijo pravila v zaporu", bolj verjetno kršijo pravila tudi zunaj v družbi.

Lyle, ki je v zgodbi prikazan kot starejši dominantni brat, je komisiji povedal, da svoje dejanje obžaluje. "Globoko mi je žal za to, kar sem bil ... za trpljenje, ki sem ga povzročil. Nikoli ne bom mogel poravnati škode in žalosti, ki sem jo povzročil vsem v svoji družini. Zelo mi je žal in vedno mi bo žal."

Spomnimo

Od umora Joseja in Kitty Menendez te dni mineva 36 let. Policija ju je našla mrtva na njunem domu 20. avgusta 1989. Policijo sta poklicala Erik in Lyle in sporočila, da sta po vrnitvi domov našla trupli svojih staršev. Oblasti bratov sprva niso obravnavale kot osumljenca, zaradi brutalne narave zločina so namreč predvidevali, da za umoroma stoji mafija. Aretirana sta bila šele, ko sta se o svojem dejanju izpovedala psihologu.

Med sojenjem v 90. letih prejšnjega stoletja so ju tožilci prikazali kot otroka bogatih staršev, ki sta metodično načrtovala umor, da bi pridobila bogastvo svojih staršev. Njuni zagovorniki so medtem trdili, da sta bila brata žrtvi dolgoletne čustvene, fizične in spolne zlorabe in sta delovala iz samoobrambe.

Maja 2023 sta na urad tožilca vložila predlog, v katerem sta podrobno opisala nove dokaze v njunem primeru in zahtevala razveljavitev obsodb. Eden od dokazov je pismo Erika Menendeza, ki ga je leta 1988 naslovil na drugega družinskega člana in v katerem je podrobno opisal domnevno zlorabo s strani očeta. Drugi dokaz sega v 80. leta prejšnjega stoletja. Takrat mladoletni član portoriške fantovske glasbene skupine Menudo je trdil, da ga je Jose Menendez, ki je delal kot izvršni direktor v založbi RCA, na svojem domu omamil in posilil.

Erik in Lyle Menendez na sojenju leta 1992
Erik in Lyle Menendez na sojenju leta 1992 FOTO: Profimedia

Lyle Menendez se je sicer soočil z drugo komisijo za pogojni izpust kot njegov brat Erik, ki mu je bila v četrtek po podobno dolgem zaslišanju prav tako zavrnjena izpustitev iz zapora. Tudi on se je virtualno pojavil na zaslišanju iz zapora v San Diegu, zaslišanje pa se je raztegnilo na dolgih 10 ur.

Preberi še Brata Menendez: usoda Erika odločena, Lyle še čaka

Ni še konec upanja

Garlandova je Menendezu po sprejeti odločitvi dejala, naj ne izgubi upanja. "Zavrnitev ne pomeni konca. To je način, da si vzamete nekaj časa za demonstracijo tega, kar pridigate in vaje tega, kdo ste in kdo želite biti. Ne bodite drugačni za zaprtimi vrati."

Lyle Menendez lahko za pogojni izpust znova zaprosi čez tri leta, čeprav je Garlandova povedala, da bi se ta doba ob njegovem zglednem vedenju lahko skrajšala na 18 mesecev, še poroča BBC.

Odločitev komisije za pogojni izpust tudi ni dokončna; lahko bi bila predmet notranje revizije, ki bi trajala do 120 dni. Po tem ima kalifornijski guverner Gavin Newsom še 30 dni časa, da odločitev potrdi ali razveljavi, če se tako odloči. Enako velja tudi za Erikov primer.

brata menendez pogojni izpust odločitev komisija erik lyle
Naslednji članek

Evropa obeležuje dan spomina na žrtve totalitarnih režimov

Naslednji članek

V nesreči avtobusa v ameriški zvezni državi New York številni mrtvi

SORODNI ČLANKI

Brata Menendez: usoda Erika odločena, Lyle še čaka

Brata Menendez po 35 letih za zapahi kmalu na prostosti?

Umorila starša, sodnik po 30 letih omilil dosmrtno kazen

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI (14)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Klobasazulu
23. 08. 2025 09.32
Bravo.V Zloveniji, bi jima ze pred 20.leti odobrili ,plus odsodnina za vsako sekundo v zaporu
ODGOVORI
0 0
mario7
23. 08. 2025 09.29
Nas Slovence res to zanima....
ODGOVORI
0 0
stumfeta
23. 08. 2025 09.27
Zanimivo, kako nekateri kar naenkrat tako zelo izpostavljajo domnevno zlorabo, ki ni bila nikoli dokazana. Zanimivo je tudi to, kako nikogar ne moti dejstvo, da sta oba brata pa umoru zapravljala denar pokojnih staršev kot po tekočem traku, se zabavala in uživala v brezdelju. Ko bo pa ženska prijavila, pa bodo video dokazi pa priče pa vse, takrat pa....kakšna je že reakcija?
ODGOVORI
0 0
janez horvat
23. 08. 2025 09.03
-1
pa koga briga?
ODGOVORI
1 2
Mclaren
23. 08. 2025 09.18
-1
Tebe Janezu?
ODGOVORI
0 1
medusa
23. 08. 2025 08.38
-4
Če je resnično bila spolna ,psiho fizična zloraba ,sta lahko samo vesela,da sta se jih znebila in imata vsak dan topel obrok , posteljo pod streho ter možnost postati boljši človek ,ter s psihologi predelati travmo!
ODGOVORI
1 5
jablan
23. 08. 2025 08.46
+3
Hahahaha
ODGOVORI
3 0
stumfeta
23. 08. 2025 09.28
Ne gre to tko medusa. Žrtev ne postane magično srečna samo zato, ker povzročitelja ni več.
ODGOVORI
0 0
Oliguma
23. 08. 2025 08.37
-1
Temu se na kilometer vidi da je psiho..če samo slike že iz leta 92 pogledaš..že takrat ga bi morali na 1000W priklopit..
ODGOVORI
4 5
medusa
23. 08. 2025 08.40
-1
Me zanima kako bi ti izgledal ,če bi te ata od vzadi...
ODGOVORI
2 3
jablan
23. 08. 2025 08.47
-1
Pa ti veš da sta bila zlorabljena
ODGOVORI
2 3
Mclaren
23. 08. 2025 09.18
-2
Ne ve, ker je olaguma.
ODGOVORI
0 2
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1110