Tudi Lylu Menendezu zavrnili pogojni izpust

Dan potem, ko je komisija po več kot treh desetletjih bivanja v zaporu zavrnila pogojni izpust Eriku Menendezu, je enako usodo dočakal še njegov starejši brat Lyle. Ugotovili so, da še vedno obstajajo znaki, da 57-letni Lyle Menendez predstavlja tveganje za javnost.

Brata Menendez sta bila obsojena zaradi umora staršev leta 1989 v njuni vili v Beverly Hillsu. Njuna zgodba je navdahnila knjige, filme in nazadnje tudi zelo uspešno serijo na Netflixu. Samo v prvem tednu si jo je ogledalo več kot 22 milijonov ljudi.

Komisija za pogojne izpuste je v obrazložitvi svoje odločitve, da pogojni izpust Lylu Menendezu zavrne, spomnila na brutalno naravo umorov Joseja in Kitty Menendez, pri 57-letniku pa izpostavila pomanjkanje samokontrole in znake, da še vedno sprejema slabe odločitve, poroča BBC. "Ugotavljamo, da je vaše kesanje iskreno," mu je dejala komisarka za pogojni odpust Julie Garland. Ni zanemarila številnih pozitivnih sprememb, ki jih je naredil med bivanjem v zaporu. "V mnogih pogledih ste bili vzoren zapornik, ki je pokazal potencial za spremembe. Toda kljub vsem tem pozitivnim stranem vidimo ... da se še vedno spopadate z antisocialnimi osebnostnimi lastnostmi, kot so prevara, zmanjševanje pomena stvarem in kršenje pravil, ki se skrivajo pod to pozitivno površino," je dejala.

Lyle Menendez lahko ponovno zaprosi za pogojni izpust čez 18 mesecev. FOTO: Profimedia

Komisija je večkrat omenila njegovo nezakonito uporabo mobilnega telefona v zaporu, do katerega ima po njihovih besedah skoraj stalen dostop že leta. Patrick Reardon, eden od članov komisije, je podvomil v to, koliko veljajo pozitivne spremembe, ki jih je počel v zaporu – na primer šolanje in programi, ki jih je ustvaril za zapornike –, če pa je ob tem nenehno kršil pravila. Garlandova je menila, da "zaporniki, ki kršijo pravila v zaporu", bolj verjetno kršijo pravila tudi zunaj v družbi. Lyle, ki je v zgodbi prikazan kot starejši dominantni brat, je komisiji povedal, da svoje dejanje obžaluje. "Globoko mi je žal za to, kar sem bil ... za trpljenje, ki sem ga povzročil. Nikoli ne bom mogel poravnati škode in žalosti, ki sem jo povzročil vsem v svoji družini. Zelo mi je žal in vedno mi bo žal."

Spomnimo

Od umora Joseja in Kitty Menendez te dni mineva 36 let. Policija ju je našla mrtva na njunem domu 20. avgusta 1989. Policijo sta poklicala Erik in Lyle in sporočila, da sta po vrnitvi domov našla trupli svojih staršev. Oblasti bratov sprva niso obravnavale kot osumljenca, zaradi brutalne narave zločina so namreč predvidevali, da za umoroma stoji mafija. Aretirana sta bila šele, ko sta se o svojem dejanju izpovedala psihologu. Med sojenjem v 90. letih prejšnjega stoletja so ju tožilci prikazali kot otroka bogatih staršev, ki sta metodično načrtovala umor, da bi pridobila bogastvo svojih staršev. Njuni zagovorniki so medtem trdili, da sta bila brata žrtvi dolgoletne čustvene, fizične in spolne zlorabe in sta delovala iz samoobrambe. Maja 2023 sta na urad tožilca vložila predlog, v katerem sta podrobno opisala nove dokaze v njunem primeru in zahtevala razveljavitev obsodb. Eden od dokazov je pismo Erika Menendeza, ki ga je leta 1988 naslovil na drugega družinskega člana in v katerem je podrobno opisal domnevno zlorabo s strani očeta. Drugi dokaz sega v 80. leta prejšnjega stoletja. Takrat mladoletni član portoriške fantovske glasbene skupine Menudo je trdil, da ga je Jose Menendez, ki je delal kot izvršni direktor v založbi RCA, na svojem domu omamil in posilil.

Erik in Lyle Menendez na sojenju leta 1992 FOTO: Profimedia

Lyle Menendez se je sicer soočil z drugo komisijo za pogojni izpust kot njegov brat Erik, ki mu je bila v četrtek po podobno dolgem zaslišanju prav tako zavrnjena izpustitev iz zapora. Tudi on se je virtualno pojavil na zaslišanju iz zapora v San Diegu, zaslišanje pa se je raztegnilo na dolgih 10 ur.

Ni še konec upanja