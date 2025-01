Tudi Melania s svojo meme kriptovaluto, Donaldova strmoglavila

"Uradni Melania Meme je na trgu! Zdaj lahko kupite $MELANIA," je v nedeljo na družbenem omrežju objavila Melania Trump.

Donald Trump je sicer že med predsedniško kampanjo dejal, da bo ustvaril strateško zalogo bitcoinov in imenoval finančne regulatorje, ki bodo zavzeli bolj naklonjeno stališče do digitalnih sredstev. To je spodbudilo pričakovanja mnogih, da bo razveljavil predpise glede t. i. kriptoindustrije.