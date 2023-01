Tudi na Hrvaškem od polnoči gorivo točijo v evrih. Kakšne so cene?

Cene na Petrolovih servisih in Croduxu so višje. Liter bencina stane 1,41 evra, evrodizla pa 1,5 evra, piše Index.hr.

Član tamkajšnje uprave Petrola Vladimir Kuzmić je v sredo na novinarski konferenci dejal, da se z regulacijo cen soočajo že od 16. oktobra 2021. Poudaril je, da so se za enourno zaprtje bencinskih servisov odločili, ker se tudi po njihovih večkratnih pozivih hrvaški vladi in pristojnem ministrstvu ter tudi po šestem sestanku ni nič konkretnega spremenilo.

Petrol in Crodux sta sicer zaradi spora s hrvaško vlado pretekli teden za eno uro zaprla črpalki. Člani uprave Petrola Hrvaška namreč menijo, da je prišel čas za deregulacijo cen naftnih derivatov, da naftne družbe na Hrvaškem ne ustvarjajo enormnih dobičkov in da bo prihodnje leto še slabše, trenutni pogoji poslovanja pa da so nevzdržen.

Dan kasneje so se v Petrolu odzvali tudi na izjave hrvaškega gospodarskega ministra Davorja Filipovića, ki je stanje primerjal s Slovenijo. Hrvaški minister je po sestanku z upravo Petrola dejal, da je nad potezami trgovca neprijetno presenečen. Dodal je, da Petrol od vlade zahteva zvišanje marž in odpravo regulacije cen. Na Petrolu pa so mu odgovorili, da regulaciji marž v Sloveniji in na Hrvaškem nista na enaki ravni in nista primerljivi. Z veljavno vladno uredbo določena marža na Hrvaškem je po Petrolovih navedbah nižja od marže, ki jo določa veljavna vladna uredba pri prodaji naftnih derivatov v Sloveniji.

"Z veljavno državno ureditvijo je marža, ki je določena na Hrvaškem, nižja od marže, ki jo ureja veljavna državna uredba o prodaji naftnih derivatov v Sloveniji. Marža na Hrvaškem trenutno znaša 0,65 kune (0,086 evra) na liter goriva. V formuli, ki jo določa slovenska uredba, je vključen tudi delni strošek mešanja biokomponente, na Hrvaškem pa ta strošek ni vključen in se krije neposredno iz marže," piše v odgovoru uprave Petrola ministru Filipoviću.

Minister je medtem dejal še, da naj bi Petrol v prvih devetih mesecih letos ustvaril okoli 100 milijonov evrov dobička, "kar dokazuje, da podjetje ni v tako hudih težavah". Vodstvo skupine Petrol pa poudarja, da poslovni podatki, ki jih je predstavil minister, ne držijo.