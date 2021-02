Tudi na Nizozemskem: z letalskega motorja odpadali deli

O podobnih težavah z motorjem, kot so jih doživeli med letom iz Denverja v Honolulu, poročajo tudi iz Nizozemske. V soboto je namreč kmalu po vzletu z letališča v Masstrichtu zagorel eden od motorjev tovornega letala Boeing 747-400, z njega pa so začeli odpadati deli.

Razplet je bil tudi tokrat srečen; letalo, namenjeno v New York, je brez težav pristalo na letališču v belgijskem Liegeu. Odpadli kosi, sicer precej manjši kot pri dogodku čez lužo, so v kraju Meersseen lažje poškodovali dve osebi, ena je poiskala pomoč v bolnišnici, poroča CNN .

"Nekaj sekund po vzletu je kontrola letenja opazila ogenj na enem od motorjev in obvestila pilota, ki sta ugasnila okvarjen motor in poslala klic v sili," so sporočili predstavniki maastrichtskega letališča. Dodali so, da sta se pilota odločila pristati v Liegeu, ker ima daljšo pristajalno stezo.