Tujina

Tudi Norvežani se pripravljajo na 'tradicionalno rusko invazijo'

Oslo, 11. 02. 2026 10.33 pred 2 urama 3 min branja 48

Avtor:
M.V.
Norveška vojska

Medtem ko ruska vojska "na dober dan" napreduje do tri kilometre na ukrajinskem bojišču, se svarila evropskih političnih in vojaških oblasti pred veliko rusko grožnjo z vzhoda nadaljujejo. Poveljnik norveških oboroženih sil Eirik Kristoffersen je dejal, da ne more izključiti možnosti prihodnje ruske invazije na njegovo državo. Razlog? "Zaščita jedrskih sredstev, nameščenih na skrajnem severu."

"Ne izključujemo prigrabitve ozemlja s strani Rusije kot dela njihovega načrta za zaščito lastnih jedrskih zmogljivosti, ki so edino, kar jim je ostalo in dejansko ogroža Združene države," je za britanski The Guardian dejal general Eirik Kristoffersen, poveljnik norveških oboroženih sil.

Priznal je, da ruski cilji na Norveškem niso enaki kot v Ukrajini ali v drugih nekdanjih sovjetskih republikah. Vendar je dodal, da se velik del ruskega jedrskega arzenala nahaja na polotoku Kola, nedaleč od norveške meje, vključno z jedrskimi podmornicami, raketami na kopnem in letali, ki lahko nosijo jedrsko orožje. To bi bilo ključnega pomena, če bi Rusija prišla v konflikt z Natom drugje.

"Tega ne umikamo z mize, ker je to še vedno možnost, da Rusija to stori, da bi zagotovila zaščito svojih jedrskih zmogljivosti, svojih zmogljivosti drugega udarca. To je nekakšen scenarij na skrajnem severu, na katerega se pripravljamo," je dejal.

V intervjuju za britanski The Guardian je Kristoffersen ostro kritiziral nedavne komentarje Donalda Trumpa o Grenlandiji, pa tudi "nesprejemljive trditve" ameriškega predsednika, da zavezniške države niso služile na prvih frontnih položajih v Afganistanu, medtem ko so ameriške čete izvedle večino bojev.

Ameriške vojaške sile na Norveškem
Ameriške vojaške sile na Norveškem
FOTO: Profimedia

"Ni imelo smisla, kar je rekel, in vem, da vsi moji ameriški prijatelji iz Afganistana to vedo," je dejal 56-letni Kristoffersen, poklicni vojaški častnik, ki je v Afganistanu služil več misij. "Vsekakor smo bili v prvih bojnih vrstah. Opravili smo celoten spekter misij, od aretacije talibanskih voditeljev do usposabljanja Afganistancev in nadzora. Izgubili smo deset Norvežanov. Tam sem izgubil prijatelje. Zato smo vsi imeli občutek, da to nima smisla," je dejal. "Hkrati je to predsednik Trump. Nikoli ga nisem videl v Afganistanu. Ko govori te stvari, ne ve, o čem govori. Predsednik ne bi smel govoriti teh stvari, vendar me to ni zares prizadelo. Prizadelo me je zaradi norveških veteranov, sorodnikov ljudi, ki smo jih izgubili."

Kristoffersen obrambnim silam poveljuje od leta 2020. Od takrat sta se sosednji Švedska in Finska pridružili Norveški v zavezništvu Nato, država pa je okrepila svoja obmejna območja z Rusijo na skrajnem severu. Kristoffersen je dejal, da Norveška sicer upošteva grožnjo "tradicionalne ruske invazije", vendar so trenutne ruske taktike bolj razpršene. "Če se pripraviš na najhujše, te nič ne ovira, da se ne bi mogel upreti tudi sabotažam in hibridnejšim grožnjam," je dejal.

Vendar je dodal, da Norveška in Rusija še vedno vzdržujeta nekaj neposrednih stikov glede iskalnih in reševalnih misij v Barentsovem morju ter da se na meji redno srečujejo predstavniki obeh vojsk. Priporočil je tudi vzpostavitev vojaške telefonske linije med prestolnicama, da bi imeli komunikacijski kanal in se izognili eskalaciji zaradi nesporazumov. Dejal je, da so bila ruska dejanja na skrajnem severu na splošno manj agresivna kot tista v Baltskem morju. "Vse kršitve zračnega prostora do sedaj so bile plod nesporazumov in neizkušenosti pilotov. Ko se pogovarjamo z Rusi, se dejansko odzovejo zelo profesionalno in predvidljivo."

Glede norveškega severnega ozemlja Svalbard, kjer se nahaja rusko naselje in ga po določbah pogodbe iz leta 1920 ni dovoljeno militarizirati, je Kristoffersen dejal, da Rusija "spoštuje pogodbo" in da Norveška nima načrtov za militarizacijo območja. Moskva je Oslo obtožila prikrite militarizacije Svalbarda, vendar je Kristoffersen dejal, da je to le propagandna trditev, ki ji niti Moskva v resnici ne verjame.

Trumpove trditve, da imata Kitajska in Rusija vojaške načrte na Grenlandiji, je Kristoffersen označil za zelo nenavadne. "Naša obveščevalna služba nam sporoča zelo dober pregled dogajanja. Na Arktiki in na Grenlandiji ne vidimo ničesar podobnega ... vidimo rusko aktivnost z njihovimi podmornicami in tudi njihov podvodni program v tradicionalnem delu Arktike ... vendar ne gre za Grenlandijo, ampak za operacije na Atlantiku," je še dejal.

Norveška Rusija

Heineken bo odpustil do 6000 ljudi

Olimpijske medalje družine Prevc

KOMENTARJI48

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Dragica Cegler
11. 02. 2026 12.38
Norvezanivnaj svoje svinjarije spucajo.
Odgovori
0 0
Pujček
11. 02. 2026 12.27
Daj bog da useče po celi Eu. Norvežani ste pomagali uničit Severni tok. Zaradi Zelenskega se keditira cela Eu. Nemci kot nekoč močna država, živijo na kredit. Z radarji na vsakem ovinku molzejo državljane za podporo nasnifanemu milijarderju.
Odgovori
+4
4 0
vlahov
11. 02. 2026 12.24
Vodijo nas levičarji v vojno , ki je ni mogoče zmagati.
Odgovori
+0
2 2
Pamir
11. 02. 2026 12.27
Ja , levi rudofobni janšiti ki so v stranki ki že 25 let vodi in uničuje EU
Odgovori
+2
2 0
Luigi Taveri II.
11. 02. 2026 12.29
S kumrovško izobrazbo
Odgovori
+2
2 0
Mr. Putin
11. 02. 2026 12.22
V Ukrajini so našli Epsteionove laboratorije. Teste za pomljevanje izvajajo na ukrajinskih otrokih, njihovo kri pa so našli tudi na njegovem pedo otoku. Vsi zahodna elita pije kri od teh ubogih otrok...
Odgovori
+6
6 0
Luigi Taveri II.
11. 02. 2026 12.25
Putina je uspelo rešiti 20000 ukrajinskihotrok in jih spraviti na varno, pa ne zato, ker ne mara Epsteina ali njegovih prijateljev kronanih glav in kronanih buhtlov
Odgovori
+3
3 0
Mr. Putin
11. 02. 2026 12.37
Pa jaz sem si to sam izmislil, da vas j v glavo. Toliko o tem, kako si enoceličarji delite pluse med sabo. GOSPOD Putin ima vas rad, pa to... hahahahaha
Odgovori
0 0
Luigi Taveri II.
11. 02. 2026 12.40
Pa si boš ti sam dojel, da sem te jaz tudi
Odgovori
0 0
Luigi Taveri II.
11. 02. 2026 12.19
Norveška se naj postavi v vrsto s tradicionalnimi obtožbami kot ostale evropske države...najprej ruski droni, poskus kibernetskega ruskega napada...
Odgovori
+6
6 0
Potouceni kramoh
11. 02. 2026 12.17
Cela lakajska trumpdesničarska EU se pripravlja na napad komunizma s Kitajske in Rusije.Gospodarsko sta jih pa že uničili.
Odgovori
+5
5 0
NeXadileC
11. 02. 2026 12.04
Njih bo Trump razglasil za Vikingško kolonijo AmerikA.
Odgovori
+4
6 2
Luigi Taveri II.
11. 02. 2026 12.02
Rusi napredujejo po 3 km na dober dan, brez oklepnikov,hrane,streliva in goriva
Odgovori
+7
8 1
Luigi Taveri II.
11. 02. 2026 11.55
Če Norveška odstopi Ameriki pol ozemlja bi bila rešena Grenlandija in Norveška
Odgovori
+4
4 0
rdeča petokraka
11. 02. 2026 11.50
Pa koliko pralnih strojev imajo Rusi, kar ne zmanjka jih. Počasi pa vsak dan napredujejo. Saj tudi Ukrajinci napredujejo, samo ne v ta pravo smer, kot je rekel "modri" Rutte.
Odgovori
+6
8 2
Z O V
11. 02. 2026 11.52
Ukrajina napreduje v korupciji, zlatih wc školjkah in prodaji zemlje blackrocku...
Odgovori
+6
10 4
Luigi Taveri II.
11. 02. 2026 12.07
Res pa je, da Rusi ne marajo pedofilov, nekako se jim zdi sprevrženo
Odgovori
+6
8 2
Z O V
11. 02. 2026 11.43
Norvežani naj uredijo svojo kraljevo pedof.ilsko družino...za Ruse naj ne skrbijo...
Odgovori
+10
15 5
manga
11. 02. 2026 11.38
Zvesti komentator in rusofob RUDAR, trenutno razen pisanja protiruskih stališč aktivno dela na odpiranju rudarskih rovov v Zasavju in Idriji ker je prepričan da so Rusi že v Prekmurju.
Odgovori
+6
11 5
Z O V
11. 02. 2026 11.49
Rudarjeve mokre sanje...
Odgovori
+5
7 2
Rudar
11. 02. 2026 11.51
Nepismeni manga in jugonostalgik Z O V, sta me skritizirala do amena.
Odgovori
-7
2 9
Posteni
11. 02. 2026 11.55
O kaki fobiji govora.. rus je navaden moriuc... o cem ti...
Odgovori
-5
2 7
Z O V
11. 02. 2026 11.57
Hlapčevanje 35 let je pustilo posledice večini natofilov... Zdaj združeni z EU druga švica živi na minimalcu, medtem ko je uvoz delovne sile iz ex-Yu držav prioriteta za Slovensko EU gospodarstvo... Z minimalcem se ne da odbraniti niti EU niti Slovenije. To bo težko dokazat domačinom, ki komaj zberejo za škornje SV...
Odgovori
+6
6 0
Rudar
11. 02. 2026 12.11
Odvisno s kom nas primerjaš Z O V. Ne vem od kje ti taka samozavest pri žaljenju države, ki ti očitno daje vse. Mi smo tam kjer smo želeli biti in takšni kot smo želeli. In ko že omenjaš Švico. Za vse bivše republike YU smo pet Švic, ne ena.
Odgovori
-5
1 6
manga
11. 02. 2026 12.26
Pošteni,takoj pust tipkovnico in metlo v roke,zaklonišče je polno pajčevine.
Odgovori
+1
1 0
manga
11. 02. 2026 12.30
Rudar,ko enigmatski časopis KAJ VEŠ izide v ruščini te izzovem na (ne) pismeni dvoboj.Ti še vedno verjameš da bo Logatec v kratkem Логатац-...
Odgovori
+1
1 0
Hrast1234
11. 02. 2026 11.28
Pa kako, če pa so po enem tednu rekli, da imajo rusi hrane, goriva in municije le še za nekaj dni. Poskus manipulacije? Ma neeeee, to pa že ne…
Odgovori
+9
11 2
galeon
11. 02. 2026 11.27
Paničarji brez primere.
Odgovori
+6
7 1
Rudar
11. 02. 2026 11.22
Ruski boti v akciji. A dopoldne ste vi dežurni?
Odgovori
-11
3 14
Mens sana
11. 02. 2026 11.27
...........ko človek premore le ducat fraz, ki jih neskončno ponavlja, se lahko upravičeno vpraša, če je to dnina za Pingo in žemljo s posebno...........................
Odgovori
+10
12 2
Z O V
11. 02. 2026 11.36
Natofili pre.srani od (po njihovih besedah) uboge, polrazpadle in revne Rusije
Odgovori
+6
9 3
Rudar
11. 02. 2026 11.43
Bravo Z O V. V zadnjem delu svojega stavka si celo napisal resnico. Verjetno nevede, pa vendar...
Odgovori
-7
3 10
Z O V
11. 02. 2026 11.48
Trdite da jim bo zmanjkalo municije, goriva 🤣 z lopatami in čipi iz oralnih strojev se bojujejo 🤣 samo naivneži in natofili padajo na zgodbice take nerealne zgodbice. Realnost je popolnoma drugačna...
Odgovori
+4
5 1
Mens sana
11. 02. 2026 11.21
............ko politika Zahoda izgubi še zadnji kanček razsodnosti in ljudem servira takšne neumnosti, potem se lahko resno vprašamo kdo nam vlada,.......... ljudje, ki zavestno širijo laži in strah, da bi nas lahko držali v pokornosti in siromaštvu......................
Odgovori
+5
7 2
Z O V
11. 02. 2026 11.36
Lepo si napisal 👏👏👏
Odgovori
+2
4 2
Srebrnl breg
11. 02. 2026 11.21
Putin je vojni zločinec to je dejstvo.
Odgovori
-8
5 13
Badum Badum
11. 02. 2026 11.29
Ti pa en velik b to je dejstvo
Odgovori
+6
8 2
Z O V
11. 02. 2026 11.36
Ene in iste nebuloze ponavljate...
Odgovori
+1
3 2
biggie33
11. 02. 2026 11.17
Norvežani naj se raje s svojo kraljevo družino pedofilov ukvarjajo..
Odgovori
+7
11 4
Z O V
11. 02. 2026 11.37
Lepo napisano 👏👏👏
Odgovori
+5
7 2
SpamEx
11. 02. 2026 11.16
Norvežani ga nekaj serjejo zadne cajte
Odgovori
+5
8 3
300 let do specialista
11. 02. 2026 11.14
A Ruse iz paštet so polovili?
Odgovori
+9
12 3
