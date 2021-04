Orban podprl Čeferina, Johnson načrt superlige označil za zelo škodljiv

Na napoved o ustanovitvi nogometne superlige so se odzvali tudi politični voditelji. Madžarski premier Viktor Orban je sporočil, da Madžarska nasprotuje ustanovitvi superlige in zagovarja enotnost na evropski ravni, britanski predsednik vlade Boris Johnson pa je dejal, da bodo storili vse, da bi takšno početje preprečili. Francoski predsednik Emmanuel Macron je pozdravil prizadevanja francoskih klubov, ki se ligi ne bodo pridružili.

Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United in Tottenham so med 12 klubi, ki so tudi vstopili v novo evropsko superligo. Klubi premier lige so se pridružili Milanu, Atleticu iz Madrida, Barceloni, Interju iz Milana, Juventusu in Realu iz Madrida. Hiter prelet imen pove, da gre za bogate eminentne klube z dolgo tradicijo.

Še pred uradno objavo ustanovitve superlige je tovrstno obliko tekmovanja obsodila tudi Evropska nogometna zveza (Uefa), pa tudi kraljeva španska nogometna zveza in italijanska nogometna zveza. Uefa bo o strogih sankcijah še razmislila in se bo v skladu s svojim sporočilom zatekla k vsem razpoložljivim ukrepom, da bi preprečila začetek novega prvenstva. Madžarski premier Viktor Orban je pozdravil stališče Uefe, ki "odločno obsoja poskuse ustanovitve evropske superlige in zagovarja enotnost ter načelo solidarnosti na evropski ravni," je sporočilo predsednika vlade prenesel Bertalan Havasi, tiskovni predstavnik vlade. V sporočilu so še zapisali, da je Orban poudaril, da je "Madžarska prepričana, da sta lepota in plemenitost največjega športa na svetu v tem, da ta šport pripada vsem in ga najbogatejši ne morejo uveljaviti v lastno korist".

icon-expand Tudi Viktor Orban obsodil ustanovitev evropske nogometne superlige. FOTO: AP

Orban je še poudaril, da Madžarska in madžarska nogometna zveza podpirata Uefo in Mednarodno nogometno zvezo (Fifa), z njima pa si delita zavzetost, "da bi zaščitili integriteto tekmovanj, ki jih organizirajo zveze na nacionalni ali evropski ravni". Pri superligi so v nedeljo sporočili, da bodo "sredi tedna" ustanovili novo tekmovanje, pri čemer bodo ekipe še naprej lahko "tekmovale v svojih državnih ligah". Dejali so še, da bi radi, da se sezona "začne čim prej", in da "predvidevajo, da se jim bodo pridružili še trije klubi". Dodali so še, da načrtujejo tudi čimprejšnjo uvedbo ženskega tekmovanja, in sicer po začetku prvenstva za moške.

icon-expand Tudi igralci madridskega Reala so se pridružili superligi. FOTO: AP

Prvi predsednik superlige je postal Florentino Perez, predsednik madridskega Reala, ki je dejal:"Nogometu bomo pomagali na vseh ravneh in ga postavili na njegovo pravo mesto v svetu. Nogomet je edini svetovni šport na svetu z več kot štirimi milijardami navijačev in kot veliki klubi smo odgovorni za to, da se odzovemo njihovim željam."

Poleg Uefe in Fife sta idejo o ustanovitvi kritizirala tudi britanski premier Boris Johnson in francoski predsednik Emmanuel Macron. Johnson je dejal, da je načrt "zelo škodljiv za nogomet" in da bo vlada "skupaj z nogometno zvezo preučila vse možnosti", da bi storila vse, da bi takšno početje preprečila. "Mislim, da to ni dobra novica za navijače in da ni niti dobra novica za nogomet nasploh", je še dodal. Kritiki pravijo, da je odločitev vodil zgolj denar, ki bo uničil domače lige, in da je ideja v nasprotju s celovitostjo športa. Odzvala se je tudi Fifa, ki da takšnega tekmovanja ne bo priznala, in zažugala vsem igralcem, ki se bodo superligi pridružili, da jim bo odvzela priložnost za igranje na svetovnem prvenstvu. Tudi Uefa je poudarila, da bo igralcem prepovedala nastop na domačih, evropskih ali svetovnih tekmovanjih, onemogočila pa bi jim tudi zastopanje njihovih reprezentanc. Francoski predsednik Emmanuel Macron je pozdravil odločitev francoskih klubov, ki se superligi nočejo pridružiti. Odzvalo se je tudi evropsko računsko sodišče, ki je dejalo, da "odločno nasprotuje" ligi, v združenju nogometnih navijačev pa so navedli, da načrte "ne motivira nič drugega kot ciničen pohlep".