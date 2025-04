Tudi Plenković se je v zadnjih urah srečal s papežem: 'Bilo je ganljivo'

Hrvaški premier se je v sporočilu, naslovljenem na kardinala Kevina Farrella, komornika Svete rimske cerkve, poslovil od papeža, čigar besede je imel, kot je poudaril, priložnost slišati osebno – le nekaj ur pred njegovo smrtjo: "V imenu Vlade Republike Hrvaške in v svojem imenu izrekam globoko in iskreno sožalje ob smrti svetega očeta Frančiška, čigar življenjska in duhovna pot je pustila neizbrisen pečat v sodobnem svetu. Imel sem posebno čast, da sem včeraj na veliko noč, v njegovih zadnjih urah, osebno srečal svetega očeta, skupaj z ženo in najinimi tremi otroki. Bil je kratek, a globoko ganljiv trenutek – srečanje, polno prijaznosti, nasmehov in blagoslovov, ki bo ostal trajno vtisnjen v spomin celotne moje družine kot dragoceno darilo ob slovesu. "