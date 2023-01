Tudi po treh krogih predstavniški dom ostaja brez novega predsednika

V vseh treh krogih glasovanj je največ glasov sicer dobil novi vodja demokratov Hakeem Jeffries iz New Yorka, ki je na čelu stranke nasledil Nancy Pelosi iz Kalifornije. Demokrati so po dolgih letih tokrat povsem enotni in uživajo v težavah republikancev, ki kljub večini ne morejo potrditi svojega kandidata.

Na izvolitev še vedno upa vodja republikancev Kevin McCarthy iz Kalifornije, vendar se sooča z odločno opozicijo nekaterih skrajno desnih članov svoje poslanske skupine.