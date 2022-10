Tudi ponovno štetje Dodika ohranilo na položaju, vreč z glasovnicami pa niso našli

Center je namreč pred tem ugotovil številne nepravilnosti pri izvedbi volitev, med drugim, da mu niso bile dostavljene vse neporabljene glasovnice in da so nekatere vreče z glasovnicami izginile. Bjelica Prutina je ocenila, da bi rezultat volitev lahko bil drugačen, če bi se te vreče našle, navaja bosanski spletni portal klix.ba.

Po besedah članice CIK Irene Hadžiabdić je volilni proces sicer zaznamovala vrsta pomanjkljivosti, ki pa so bile predvsem tehnične narave in niso vplivale na voljo volivcev. Po besedah drugega člana CIK Ahmeta Šantića tako ni razloga, da rezultatov volitev ne bi potrdili. O vseh nepravilnostih, ugotovljenih pri ponovnem štetju, so sicer obvestili tožilstvo BiH.

Vodja Zveze neodvisnih socialdemokratov (SNSD) Dodik je v preteklosti že zasedal predsedniški stolček v Republiki Srbski. Medtem je entiteta dobila tudi nova podpredsednika, in sicer Ćamila Durakovića kot predstavnika Bošnjakov in Ivana Begića kot predstavnika Hrvatov.

Pred tem se je v torek zvečer v Banjaluki zbrala množica ljudi in izrazila podporo oblastem Republike Srbske. Na shodu so CIK sporočili, da je ljudstvo v Republiki Srbski za svojega predsednika izvolilo Dodika in da naj komisija tega ne poskuša spremeniti. "Dokler me bo narod volil, bom tu," je zbranim takrat sporočil novoizvoljeni predsednik Dodik.