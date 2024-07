Tudi Slovenec osumljen, da je z dronom ogrozil gašenje na Murterju

OGLAS

Kot poročajo hrvaški mediji, je ogrožanja gašenja požara na Murterju po novem osumljen tudi 48-letni državljan Slovenije. Kot so sporočili hrvaški policisti, so ugotovili, da je osumljeni 5. julija okoli 16. ure na otoku Murter, v kampu Kosirina, v času intervencije, medtem ko so bila v zraku letala za gašenje požara, ne da bi o tem obvestil oblasti, upravljal z brezpilotnim letalnikom in ogrožal zračni prostor. Poleg njega za isto kaznivo dejanje preiskujejo še enega moškega, poroča Dnevnik.hr.

Letalo za gašenje. FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Tako sta moška, kot smo poročali, naj bi bil drugi hrvaški turistični vodič, ogrozila celoten kamp in pilote, ki so požar gasili iz zraka. Piloti so morali namreč zaradi drona nazaj v bazo, saj letenje ni bilo več varno, med tem časom pa bi se lahko po kampu začel širiti požar.