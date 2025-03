Tudi Švedom je prekipelo: zaradi visokih cen v bojkot trgovin

Čokolada se je v zadnjem mesecu podražila za 9,2 odstotka, olje za 7,2, sir za 6,4 in mleko za 5,4 odstotka. Podatki veljajo za Švedsko, zbrali so jih pri priljubljeni spletni strani Matpriskollen, ki spremlja gibanje cen v državi. Hitro raste tudi cena kave, zavitek naj bi že kmalu presegel simbolni prag 100 kron (okoli devet evrov), kar z drugimi besedami pomeni, da se je v enem letu podražil za četrtino, poroča Guardian.

Še bolj zgovoren je podatek, da so se od leta 2022 letni stroški za hrano za družino povišali za 30.000 kron oziroma skoraj 2800 evrov, kar je skoraj toliko kot povprečna neto švedska plača.

Tako ni čudno, da tudi v tej sicer bogati državi kupci obupujejo in iščejo načine, da bi trgovce prisilili k brzdanju cen. Pretekli teden je zato tudi na Švedskem potekal bojkot trgovin, kakršnega smo pred časom spremljali na Hrvaškem. Med glavnimi pobudniki je bila študentka iz Malmöja Filippa Lind, ki pravi, da se je za to odločila, ker da nerazumno visoke cene vplivajo tudi nanjo, pa tudi v znak solidarnosti z drugimi. Danes zadovoljno opaža, da je to postala ena glavnih tem ne le na ulici, ampak tudi v politiki. "Politiki morajo poseči vmes in razbiti ta oligopol, ki povzroča visoke cene zaradi pomanjkanja konkurence med živilskimi podjetji," sporoča odločevalcem v državi.

Oligopol je sicer beseda, ki jo v teh dneh v povezavi z rastjo cen hrane na Švedskem lahko pogosto slišimo. Da je treba okrepiti konkurenco, meni tudi minister za kmetijstvo Peter Kullgren, ki hkrati opozarja, da so višje cene predvsem posledica dogajanja na globalnem trgu. Kljub temu je zagotovil, da bo vlada ukrepala, zagotavljanje stabilnih cen hrane je namreč na vrhu seznama prioritet, je dodal.

Predstavniki trgovskih verig medtem naštevajo dejavnike, ki da jih silijo v višanje cen. "Veliko dejavnikov vpliva na cene hrane. Vse od vojne, geopolitike, cen surovin, stroškov predelave, podnebnih sprememb, vremena in letine," je dejala Jenny Pedersén, predstavnica Hemköpa, ene največjih švedskih trgovskih verig. "Trenutno obstaja nekaj kategorij, ki spodbujajo inflacijo; zlasti mlečni izdelki, kava in kakav/čokolada. Mlečni izdelki so ena največjih kategorij trgovin z živili in zato močno vplivajo na inflacijo, tako njeno rast kot padec," je še dodala.

Švedski potrošniki medtem napovedujejo nov, tokrat tritedenski bojkot izbranih trgovin.