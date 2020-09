Zaradi koronavirusa otroci ne morejo obiskati na smrt bolnega očeta

39-letni Mark Keans ima smrtonosnega raka in življenje se mu počasi izteka. Mark sicer trenutno živi v Brisbaneu v avstralskem Queenslandu, medtem ko njegovi štirje mladoletni otroci živijo v Novem Južnem Walesu. To sicer ni nič nenavadnega, a odkar se koronavirus širi med prebivalce, so obiski družinskih članov, ki živijo v različnih delih Avstralije oteženi. Otroci so tako večkrat poskušali dobiti dovoljenje za obisk bolnega očeta, a so organi Queenslanda zavrnili večkratne prošnje za odobritev izjeme za stroge omejitve potovanja zaradi covida-19.

Avstralija je namreč uvedla izjemno stroge omejitve potovanja za nadzor nad covidom-19, vključno s potovanji med državami in teritoriji države. Keansu so sprva rekli, da mora izbrati samo enega otroka, ki ga bo smel obiskati, se je Keans temu odločno uprl. Nato so mu ponudili, da ga v spremstvu zdravniškega osebja z letalom odpeljejo v Novi Južni Wales, a mu je zdravnik potovanje odsvetoval, saj je njegovo zdravstveno stanje iz dneva v dan slabše. Državna vlada je na koncu popustila in se strinjala, da bo vsem otrokom dovolila potovanje k očetu. A so jim to dovolili le pod pogojem, da dva tedna na lastne stroške preživijo v hotelski karanteni. Očeta bi prav tako lahko obiskali le v popolni zaščitni opremi. "Moja žena se je obrnila in rekla, da pričakujejo, da bomo plačali več denarja, da ga obiščemo, kot, da ga pokopljemo," je za7NEWS povedal dedek otrok Bruce Langborne.

Družina umirajočega 39-letnika je kmalu nato postavila stran GoFundMe s ciljem zbrati 18.000 evrov, vendar so kmalu presegli ta cilj in zbrali 123.000 evrov. Celo premier Scott Morrison je podaril slabega tisočaka. Komentatorji na strani GoFundMe so ponujali podporo družini, mnogi pa ostro kritizirali vlado zvezne države Queensland. "Daroval sem, ker smo v nasprotju s premierjem Queenslanda sočutni ljudje, ki nočemo videti, kako Markovi otroci trpijo do konca svojih dni, ker niso mogli obiskati umirajočega očeta," je zapisal eden in dejanja državne vlade označil za"sramotna".

Odzval se je tudi Queenslandski oddelek za zdravje. "Smo sredi svetovne pandemije in zaščititi moramo svojo skupnost, zlasti najbolj ranljive člane,"so zapisali v izjavi."Zavedamo se, da so napotki za zdravje strogi, vendar so namenjeni zaščiti Queenslandčarjev."