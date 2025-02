Tudi Trump poslal pismo Vučiću

"Dragi predsednik Vučić, v imenu ljudstva Združenih držav Amerike pošiljam najlepše želje vam in ljudem Srbije ob praznovanju dneva državnosti," prične s pismom Donald Trump. Ameriški predsednik v nadaljevanju zapiše, da upa na izboljšanje partnerstva, krepitev povezav med dvema državama ter zagotavljanje večje varnosti in napredka narodov Srbije in ZDA. Pri tem je pohvalil dosedanja bilateralna vlaganja v pomembne gospodarske sektorje, kot sta energija in tehnologija.

Vprašanje je, kako bo Vučiću pri nekaterih njegovih podpornikih doma koristil stavek, v katerem Trump Srbijo hvali pri pomoči Ukrajini. "Velik prispevek Srbije k mednarodni varnosti bodisi s podporo Ukrajini pri obrambi pred rusko agresijo bodisi pri številnih mirovnih misijah po svetu, je zelo cenjen."