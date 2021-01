Tudi uradno: za osem mladih v Posušju je bil usoden ogljikov monoksid

Znani so izsledki obdukcije trupel osmih mladih ljudi, ki so na novoletno noč umrli v kraju Posušje v Bosni in Hercegovini. Kot je sporočil tožilec Zahodnohercegovske županije Josip Aničić , je analiza krvi potrdila to, kar so ves čas domnevali: za osmerico je bila usodna zastrupitev z ogljikovim monoksidom.

Obdukcija je bila opravljena na Zavodu za medicino v Sarajevu.

Spomnimo

Na meji med Hrvaško in Bosno in Hercegovino, v kraju Posušje, 50 kilometrov vzhodno od Mostarja, so na novoletni dan, okoli 10. ure dopoldan, našli osem trupel mladih oseb, vse so bile stare okoli 20 let. Mladi so na vikendu silvestrovali, že takoj pa so oblasti domnevale, da so umrli zaradi plina, ki je uhajal iz agregata za električno napajanje.