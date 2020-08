Tudi v Evropi primeri ljudi, ki so se s koronavirusom okužili dvakrat

Po odkritju hongkonških znanstvenikov, da lahko oseba, ki je že prebolela covid-19, po nekaj mesecih spet zboli, o takšnih primerih poročajo tudi iz Evrope. Tako naj bi se s koronavirusom dvakrat okužila Nizozemec in Belgijec.

Tudi v Evropi poročajo o osebah, ki so se z novim koronavirusom okužile večkrat. Kot smo poročali, so hongkonški znanstveniki pred kratkim potrdili, da se lahko zgodi, da oseba, ki je že prebolela covid-19, po nekaj mesecih spet zboli. Zdravniki so o takšnih primerih domnevno ponovne okužbe po preboleli prvi okužbi poročali iz ZDA in nekaterih azijskih držav.

icon-expand Laboratorij FOTO: Shutterstock

Zdaj so zabeležili tudi dva pacienta iz Evrope, ki sta se domnevno z novim koronavirusom okužila dvakrat. Prvi bolnik prihaja iz Nizozemske, poroča Sky News. Gre za ostarelega moškega, ki ima oslabljen imunski sistem, pišejo nizozemski mediji. Druga oseba prihaja iz Belgije in naj bi junija imela blage simptome covid-19. Prvič je bila oseba s koronavirusom okužena drugi teden marca. Kot pojasnjuje nizozemska virologinja Marion Koopma, to niso najbolj razveseljive novice, a prav tako zato ni potrebe po paniki. Primeri vnovične okužbe so namreč redki, težava bi nastala, če bi se to dogajalo pogosto, je dejala. Spomnimo Pri osebah, ki prebolijo covid-19, se namreč lahko sledi virusa pojavljajo še več tednov, potem ko so okužbo že preboleli. Prav zaradi tega se lahko zgodi, da test pokaže pozitiven rezultat, čeprav oseba v telesu nima več prisotnega živega virusa.