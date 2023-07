Tudi v Španiji težave s plažnimi rezervacijami: brisača lahko 'stane' 300 evrov

V Španiji vse več obalnih mest uvaja globe za obiskovalce, ki skušajo svoje mesto na plaži rezervirati z brisačo. Med zadnjimi so se za ukrep odločili v mestecih Torrox in Velez-Malaga v bližini Malage, kjer lahko kršitelje doleti globa v višini do 300 evrov.

Globe za rezervacije, ki marsikateremu domačinu otežujejo dostop do morja, so začela uvajati predvsem mesta ob obali Sredozemskega morja in v Andaluziji, je prejšnji teden poročal španski portal 20minutos. icon-expand Španska plaža FOTO: Shutterstock Mestne oblasti želijo tako prekiniti dolgoletno prakso rezervacij z brisačami, ležalniki, senčniki in drugimi predmeti za na plažo, zaradi katerih na plažah nastane gneča. V mestecih Torrox in Velez-Malaga bodo morali prekrškarji plačati še 50 evrov, če bodo želeli dobiti nazaj zasežene predmete. PREBERI ŠE Prišli na plažo, pobrali vse brisače in jih odpeljali Podobne ukrepe so med drugim uvedle oblasti v Valencii na svojih mestnih plažah ter mesta Gandia, Benidorm in Cullera. Kršiteljem grozi do 3000 evrov kazni. Čeprav bi lahko oblasti na ta način pridobile kar nekaj denarja v mestno blagajno, pa le redko izdajo globo. Oblasti v Benidormu so pojasnile, da letos še niso izdali nobene globe, saj stavijo na razum. Policisti tako kršitelje opozarjajo in pojasnjujejo, globe pa izdajo le večkratnim kršiteljem, pri katerih lepa beseda ne zaleže.