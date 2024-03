Palestincem preprečili dostop do mošeje, policisti uporabili tudi palice

Muslimani po vsem svetu so vstopili v sveti mesec ramazan, mesec posta od zore do mraka, intenzivne molitve in dobrodelnosti. Toda medtem ko uživajo v tradicijah svoje skupnosti, ima praznovanje grenak priokus. V Gazi namreč muslimani ne morejo praznovati ramazana, to palestinsko enklavo namreč pestita vojna in huda lakota. Poleg tega pa je izraelska policija več sto Palestincem prepovedala vstop v kompleks mošeje al Aksa v vzhodnem Jeruzalemu.

Izraelska policija je v nedeljo zvečer več sto mladim Palestincem preprečila dostop do Al Akse za nočno molitev, s katero so želeli obeležiti začetek postnega meseca ramazana, pri čemer so policisti med drugim uporabili palice, je poročal izraelski časnik Haaretz. Na videoposnetkih, ki so zaokrožili po družbenih omrežjih, je videti policiste, kako potiskajo množico in ljudem preprečujejo dostop do Al Akse, tretjega najsvetejšega kraja za muslimane, ki ga Judje častijo kot Tempeljski grič. Pristnosti posnetkov po poročanju nemške tiskovne agencije dpa za zdaj ni bilo mogoče neodvisno preveriti. Izraelski mediji so poročali o prerivanju in posamičnih spopadih v Jeruzalemu, pri čemer naj bi več mladim uspelo priti na Tempeljski grič.

Palestinska tiskovna agencija Wafa, ki se sklicuje na očividce, pa je danes poročala, da so izraelske sile ljudem onemogočile dostop do Al Akse in jih nekaj tudi aretirale. Izraelska vlada je prejšnji teden napovedala, da bo muslimanom dovolila molitev med ramazanom, ob upoštevanju varnostnih razmer. Izrael med ramazanom pričakuje povečane napetosti na Zahodnem bregu in okoli svetih krajev v starem delu Jeruzalema, še zlasti spričo trajajoče vojne s palestinskim islamističnim gibanjem Hamas v Gazi.

Obrambni minister Joav Galant je danes dejal, da bodo oblasti med ramazanom spoštovale svobodo veroizpovedi pri Al Aksi in na drugih svetih krajih, a hkrati posvaril vse, ki bi skušali praznik spremeniti v "džihad". Zatrdil je, da je Izrael pripravljen in naj ne delajo napak, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Izrael med ramazanom običajno izda na tisoče posebnih dovoljenj Palestincem z zasedenega Zahodnega brega in Gaze, s katerimi jim omogoči dostop do Al Akse za molitve. V preteklih letih je bilo območje že večkrat prizorišče obračunov med Palestinci in izraelskimi varno Začel se je mesec ramazan Od zore do mraka se bodo od danes naprej muslimani po vsem svetu vzdržali prehranjevanja, pitja, kajenja in spolnih odnosov. Tudi najmanjši požirek vode bi namreč izničil post, ki naj bi pomagal osredotočiti misli na molitev in dobrodelnost. Začetek ramazana je ob pojavu polmeseca razglasila Savdska Arabija, kjer se nahajajo najbolj sveti kraji islama. Savdski uradniki so polmesec opazili v nedeljo zvečer, zato je ponedeljek postal prvi dan postnega meseca, je poročala savdska državna televizija, ki jo povzema Al Jazeera.

Ramazan se ravna po luninem koledarju, metodologija opazovanja lune pa se med državami pogosto razlikuje, kar pomeni, da nekatere države začetek meseca razglasijo prej, nekatere pa pozneje. Poleg večinsko sunitske Savdske Arabije bodo danes post pričeli tudi v Iraku, Siriji in Egiptu, nekatere azijsko-pacifiške države, kot so Avstralija, Brunej, Indonezija, Malezija in Singapur, pa bodo pričele v torek, saj polmeseca na nebu niso videli. Tudi Oman in Jordanija začenjata v torek. V Iranu, kjer so večinsko šiiti, oblasti običajno ramazan vedno začnejo dan po sunitih. Tudi letos ne bo nič drugače, so sporočili iz urada iranskega vrhovnega ajatole Alija Hameneja. Posebej pa letos muslimane po svetu skrbi za svoje sonarodnjake v Gazi. "Ker nam je žal, da je letos mesec ramazan v luči napadov, ki jih trpijo naši bratje, poudarjamo, da mora mednarodna skupnost prevzeti svojo odgovornost, ustaviti te brutalne zločine ter zagotoviti varne humanitarne koridorje," je dejal kralj Salman.

