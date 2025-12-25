Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Tudi Zagrebčane jezijo trubači: glasni nastopi pod okni, vdirajo na dvorišča ...

Zagreb , 25. 12. 2025 17.08 pred 48 minutami 2 min branja 18

Avtor:
A.K.
Srbski 'trubači'

Ljubljana je letos izglasovala odlok, s katerimi so trubačem, ki so spontano izvajali glasbene točke v centru, prepovedali nastopanje. Zdaj se nad njihovimi melodijami pritožujejo na Hrvaškem. V Zagrebu naj bi bile letos romske skupine aktivnejše kot kadarkoli. Številni prebivalci se pritožujejo, da intenzivno obiskujejo četrti, kjer z glasno glasbo uničujejo božično vzdušje.

V Ljubljani do konca leta velja prepoved spontanih uličnih nastopov z glasbenimi inštrumenti v centru mesta. Ljubljanski župan Zoran Janković je pojasnil, da sklep velja tudi za trubače, harmonikarja na Prešernovem trgu in nastopajoče na Šuštarskem mostu. Sklep so sprejeli na podlagi pritožb meščanov. Ljubljančani pa niso edini, ki jim takšni nastopi gredo v nos. Pritožujejo se tudi prebivalci hrvaške prestolnice. Kot poroča Index.hr, se številni pritožujejo nad glasnimi nastopi pod okni.

Srbski 'trubači'
Srbski 'trubači'
FOTO: Shutterstock

V Zagrebu so tako glasno igrali po tamkajšnjih soseskah tako na božični večer kot na božič. Kot opisujejo Zagrebčani, z velikim bobnom in trobentami hodijo po ulicah in glasno igrajo ljudem pod okni. Zelo je glasno in odmeva, zapiranje oken pa naj ne bi pomagalo. Še posebej moteče je, ker to počnejo tudi na božič, se pritožujejo. Tudi, če jim nihče ne da denarja, ne odnehajo, opisujejo meščani. Trubači naj bi celo vstopali na dvorišča v soseskah z družinskimi hišami.

V Ljubljani prepoved zaradi pritožb meščanov

Povod za sklep o prepovedi uličnih nastopov z glasbenimi inštrumenti, ki ga je na seji sprejel mestni svet, sta bili po županovih besedah pritožbi glede trubačev in harmonikarja na Prešernovem trgu, saj so bili moteči. "Trubači so tudi mene motili," je pojasnil Janković. Prepričan je, da so sprejeli pravi ukrep, ki je odgovor na moteče dogajanje.

Trubači v Ljubljani
Trubači v Ljubljani
FOTO: Bobo

Prepoved velja le za center mesta, in sicer na ploščadi pri Figovcu, v Parku slovenske reformacije, Miklošičevem parku, na Nazorjevi ulici, v podhodu pri Moderni galeriji, parku Zvezda, na Dvornem trgu, Šuštarskem mostu, Bregu pri Hribarjevem spomeniku, Gornjem trgu pri vodnjaku, Gallusovem nabrežju, Hradetskega mostu, Špici, Trgu francoske revolucije, Trubarjevi cesti, Mesarskem mostu, Prekmurskem trgu, Čopovi ulici in na Prešernovem trgu. Na teh lokacijah so sicer spontani ulični nastopi dovoljeni, do konca leta pa torej prepovedani.

Na ljubljanskem Prešernovem trgu bo sicer v petek potekal shod harmonikarjev v podporo slovenski glasbi. Kot je za STA povedal pobudnik shoda Silvo Mesojedec, ideja izhaja iz njegovega obiska prestolnice, kjer je bilo slišati trubače in praktično nič slovenske glasbe, kar se mu zdi nesprejemljivo.

trubači glasba zagreb

Izraelska policija vdrla na božično zabavo in aretirala 'Božička'

  • Služba
  • Pravna pomoč za ceno malice
  • Nepremičnine
  • Nekdanji partner
  • Pridobite brezplačen nasvet
  • Zavarovanje pravne zaščite v prometu
  • Ali se vaša služba nikoli ne konča?
  • Družina
  • Mobing
KOMENTARJI18

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
suleol
25. 12. 2025 18.00
dejte hitr harmonke vn haha
Odgovori
0 0
AugustLandmesser
25. 12. 2025 17.56
trubači naj bi vdirali na dvorišča...bolj realno je, da so se usidrali nekaterim med ušesa in nikakor nočejo ven....heheheee...Mene osebno ne motijo ne trubači ne harmonika ne drugi ulični izvajalci...Glasba in smeh sta odraz pozitivnega odnosa do življenja...Je pa res , da imajo negativci in rojeni nergači, ki so napoti sami sebi odklonilno in celo sovražno stališče do teh zadev...Rad poslušam Avsenike...ansambel Žumberak. Trubače..Elton Johna...Marka Knopflerja ...Beethovnovo 9....Mozarta in Bacha...itd....
Odgovori
0 0
ACC0
25. 12. 2025 17.47
Z srbi so vedno problemi.
Odgovori
+3
3 0
Stinger
25. 12. 2025 17.46
Rešitev je.... "Trubatron" .... Google search 😎 za tiste, ki si drznejo 🤣 Na ulicah pa za mizami v Ljubljani so pa res tečni. 🥴
Odgovori
+1
1 0
Animal_Pump
25. 12. 2025 17.46
Končno se je začel ta fruli fruli drladrla kabum kabum...ijooo mijaooo...mal odstranjevati. To poslušat je skrajno moteče. Nekateri travme doživljajo. Sosed, ko je prišel domov z ene poroke...kjer so ti trubadurji nažigali...je najprej sekular pa mešalec za beton zalaufal...v mešalec je dal ketno...zraven je pa motorno žago teral do daske v prazno. Je rekel, da upa, da mu bo to tisti trubadurski zvok iz glave izbrisalo.
Odgovori
0 0
Alex82
25. 12. 2025 17.44
Tudi mene me jezi da Slovenija kot katoliška krščanska država nima niti ena novica, ki razlaga kaj pomeni Božič, to da se Odrešnik Jezus rodil v Betlehem, to pa ne bolj laponske severne jelene ogoržajo volke,kje je Božiček, lotarijo in druge neumnosti, sam ne Jezus tko da trubače tudi si zasluži ta narod žal neka trubijo✨️
Odgovori
+2
4 2
Pamir
25. 12. 2025 17.39
Zagreb najlepše mesto de.
Odgovori
-5
0 5
robica03
25. 12. 2025 17.34
V Celju pa veselo igrajo.
Odgovori
-1
1 2
4krogci
25. 12. 2025 17.33
trubacev nikoli noben ne vabi, oni sami pridejo...ampak nikoli sami ne odidejo!
Odgovori
+4
6 2
krjola
25. 12. 2025 17.31
ne vem, zakaj so balkanci tako vsiljivi s svojo kulturo?
Odgovori
+9
12 3
Pamir
25. 12. 2025 17.39
To so Romi, balkanca smo imeli 3x na oblasti, sili se še četrtić.
Odgovori
+1
6 5
krjola
25. 12. 2025 17.45
kaj so romi iz Bolgarije in Makedonije drugo kot balkanci?
Odgovori
+0
3 3
Grickoficko
25. 12. 2025 17.28
Zelo nadležna glasba. To naj počnejo v Srbiji
Odgovori
+13
15 2
bibaleze
Portal
Najboljši učitelj na svetu: Ko učenci postanejo srce pouka
Brez privilegijev in polno ljubezni: skrivnost vzgoje princa Georgea
Brez privilegijev in polno ljubezni: skrivnost vzgoje princa Georgea
Očetova obljuba: Držal jo bom, dokler bo to možno
Očetova obljuba: Držal jo bom, dokler bo to možno
To je popolno ime za deklico po mnenju umetne inteligence
To je popolno ime za deklico po mnenju umetne inteligence
zadovoljna
Portal
Trpi za hudo boleznijo, čaka jo presaditev pljuč
25 prazničnih vprašanj z Natalijo Bratkovič
25 prazničnih vprašanj z Natalijo Bratkovič
Zimski modni kos, ki ga ima v omari vsaka
Zimski modni kos, ki ga ima v omari vsaka
Tega nocoj ne smete spregledati
Tega nocoj ne smete spregledati
vizita
Portal
5 sezonskih sadežev, ki jih telo pozimi res potrebuje
Piješ preveč alkohola?
Piješ preveč alkohola?
Zakaj vas koža srbi ponoči?
Zakaj vas koža srbi ponoči?
Znaki, da vaše telo ne prenaša več kofeina
Znaki, da vaše telo ne prenaša več kofeina
cekin
Portal
Božična torta zamajala imperij modne ikone
Kje v Evropi imajo najvišje pokojnine?
Kje v Evropi imajo najvišje pokojnine?
Babica: Vnukom ne kupujem daril
Babica: Vnukom ne kupujem daril
Božič: kje v Evropi kupujejo največ in kaj se najbolj prodaja?
Božič: kje v Evropi kupujejo največ in kaj se najbolj prodaja?
moskisvet
Portal
S tem je obseden David Beckham
Veseli december: kako se spopadati z osamljenostjo?
Veseli december: kako se spopadati z osamljenostjo?
Se še spomnite poljuba, ki je navdušil Slovenijo?
Se še spomnite poljuba, ki je navdušil Slovenijo?
To se zgodi v vaših ustih, ko jeste sladkor
To se zgodi v vaših ustih, ko jeste sladkor
dominvrt
Portal
Ta skrivnost doma je tako nenavadna, da je skoraj neverjetna
Kam z vsemi steklenimi kozarci za vlaganje?
Kam z vsemi steklenimi kozarci za vlaganje?
5 mest, ki jih ne bi smeli čistiti
5 mest, ki jih ne bi smeli čistiti
Pozabite na strupe: učinkoviti naravni načini, kako se znebiti miši in podgan
Pozabite na strupe: učinkoviti naravni načini, kako se znebiti miši in podgan
okusno
Portal
Kremna sladica brez peke za posebne trenutke
Tako boste pripravili najboljše kuhano vino
Tako boste pripravili najboljše kuhano vino
Hitra pečenka: Kako speči svinjsko ribico, da bo sočna in mehka?
Hitra pečenka: Kako speči svinjsko ribico, da bo sočna in mehka?
Najboljša živila za praznične priloge, ki zasijejo ob glavni jedi
Najboljša živila za praznične priloge, ki zasijejo ob glavni jedi
voyo
Portal
Kapa
Tudi to je božič
Tudi to je božič
Tačke na patrulji: Film
Tačke na patrulji: Film
Na lovu
Na lovu
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1425