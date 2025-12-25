Tudi Zagrebčane jezijo trubači: glasni nastopi pod okni, vdirajo na dvorišča ...

V Ljubljani do konca leta velja prepoved spontanih uličnih nastopov z glasbenimi inštrumenti v centru mesta. Ljubljanski župan Zoran Janković je pojasnil, da sklep velja tudi za trubače, harmonikarja na Prešernovem trgu in nastopajoče na Šuštarskem mostu. Sklep so sprejeli na podlagi pritožb meščanov. Ljubljančani pa niso edini, ki jim takšni nastopi gredo v nos. Pritožujejo se tudi prebivalci hrvaške prestolnice. Kot poroča Index.hr , se številni pritožujejo nad glasnimi nastopi pod okni.

V Zagrebu so tako glasno igrali po tamkajšnjih soseskah tako na božični večer kot na božič. Kot opisujejo Zagrebčani, z velikim bobnom in trobentami hodijo po ulicah in glasno igrajo ljudem pod okni. Zelo je glasno in odmeva, zapiranje oken pa naj ne bi pomagalo. Še posebej moteče je, ker to počnejo tudi na božič, se pritožujejo. Tudi, če jim nihče ne da denarja, ne odnehajo, opisujejo meščani. Trubači naj bi celo vstopali na dvorišča v soseskah z družinskimi hišami.

Povod za sklep o prepovedi uličnih nastopov z glasbenimi inštrumenti, ki ga je na seji sprejel mestni svet, sta bili po županovih besedah pritožbi glede trubačev in harmonikarja na Prešernovem trgu, saj so bili moteči. "Trubači so tudi mene motili," je pojasnil Janković. Prepričan je, da so sprejeli pravi ukrep, ki je odgovor na moteče dogajanje.

Prepoved velja le za center mesta, in sicer na ploščadi pri Figovcu, v Parku slovenske reformacije, Miklošičevem parku, na Nazorjevi ulici, v podhodu pri Moderni galeriji, parku Zvezda, na Dvornem trgu, Šuštarskem mostu, Bregu pri Hribarjevem spomeniku, Gornjem trgu pri vodnjaku, Gallusovem nabrežju, Hradetskega mostu, Špici, Trgu francoske revolucije, Trubarjevi cesti, Mesarskem mostu, Prekmurskem trgu, Čopovi ulici in na Prešernovem trgu. Na teh lokacijah so sicer spontani ulični nastopi dovoljeni, do konca leta pa torej prepovedani.

Na ljubljanskem Prešernovem trgu bo sicer v petek potekal shod harmonikarjev v podporo slovenski glasbi. Kot je za STA povedal pobudnik shoda Silvo Mesojedec, ideja izhaja iz njegovega obiska prestolnice, kjer je bilo slišati trubače in praktično nič slovenske glasbe, kar se mu zdi nesprejemljivo.