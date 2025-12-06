Svetli način
Tujina

Tudi Združene države žarijo v soju prazničnih luči

New York, 06. 12. 2025 07.00 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Lovro Smrekar
Komentarji
8

Spektakularni prižig okrašenega drevesa pred kompleksom Rockefeller v New Yorku si je tudi tokrat ogledala množica ljudi. Nekateri so bili na prizorišču že ob treh zjutraj, da bi si zagotovili najboljši pogled na dogodek. Tudi predsednik Donald Trump in prva dama Melania sta te dni polno zaposlena s predprazničnimi aktivnostmi.

zda december prazniki luči
KOMENTARJI (8)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
but_the_ppl_are_retarded
06. 12. 2025 08.32
To žari sreča, ker so se rešili projekta UA, zrihtali biznis v španoviji z RF za energente ter prevalili stroške obnove in oboroževanje UA na EU kleptokrate.
ODGOVORI
0 0
NeXadileC
06. 12. 2025 08.27
"Spektakularni prižig okrašenega drevesa pred kompleksom Rockefeller v New Yorku si je tudi tokrat ogledala množica ljudi. Nekateri so bili na prizorišču že ob treh zjutraj, da bi si zagotovili najboljši pogled na dogodek." - Zakaj ni pred Mestno hišo?
ODGOVORI
0 0
NeXadileC
06. 12. 2025 08.23
"Spektakularni prižig okrašenega drevesa pred kompleksom Rockefeller v New Yorku si je tudi tokrat ogledala množica ljudi. Nekateri so bili na prizorišču že ob treh zjutraj, da bi si zagotovili najboljši pogled na dogodek. Tudi predsednik Donald Trump in prva dama Melania sta te dni polno zaposlena s predprazničnimi aktivnostmi." - Pa vi in čakajoči verjamete v otroČje pravljice. Trump in Melanija srečom ne, saj nista čakala v vrsti.
ODGOVORI
0 0
Vera in Bog
06. 12. 2025 08.20
+0
Pod Trumpom je svet veliko lepši. Ja vem kaj si mislite, jaz vseeno tako mislim
ODGOVORI
1 1
NeXadileC
06. 12. 2025 08.19
+1
"Spektakularni prižig okrašenega drevesa pred kompleksom ROCKEFELLER v New Yorku si je tudi...". Američani si ga lahko pridejo ogledati... na številne plačljive načine, ki polnijo Rockefellerjeve žepe, ter se prikloniti Rockefellerju.
ODGOVORI
1 0
Veščec
06. 12. 2025 08.18
+1
Trampetka štrunfetka je tut že pržgala svečke,pa to
ODGOVORI
1 0
NeXadileC
06. 12. 2025 08.14
-2
Oni nimajo praznikov. Oni imajo zgodbe o oraznikih, filme o praznikih, pesmi o praznikih, vendar delajo na teh, dan in noč, 365 dni na leto. Celo jih nam prodajajo.
ODGOVORI
0 2
Vera in Bog
06. 12. 2025 08.11
-1
Prekrasni zahodni svet kako velika je res ta zahodna kultura
ODGOVORI
0 1
