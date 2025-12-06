Tudi Združene države žarijo v soju prazničnih luči

Spektakularni prižig okrašenega drevesa pred kompleksom Rockefeller v New Yorku si je tudi tokrat ogledala množica ljudi. Nekateri so bili na prizorišču že ob treh zjutraj, da bi si zagotovili najboljši pogled na dogodek. Tudi predsednik Donald Trump in prva dama Melania sta te dni polno zaposlena s predprazničnimi aktivnostmi.