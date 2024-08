Tujci bodo za vstop v schengensko območje plačali sedem evrov

Etias bo zahteval, da državljani več kot 60 držav, ki niso članice EU, vložijo prošnjo za dovoljenje za potovanje pred vstopom v 30 evropskih držav, poleg članic EU so to še Islandija, Lihtenštajn, Norveška in Švica, izjema je Irska. Dovoljenje bo veljalo tri leta oziroma do poteka veljavnosti potnikovega potnega lista.

Potniki bodo morali vloge oddati prek spleta ali mobilne aplikacije. V obrazec pa bodo morali med drugim vnesti svoje osebne podatke in podatke o (ne)kaznovanosti. Izpolnjevanje obrazca naj ne bi trajalo več kot 10 minut. Več kot 95 odstotkov vlog bo odobrenih v nekaj minutah, v nekaterih primerih pa bi odobritev lahko trajala tudi do 72 ur, poroča britanski BBC.

Plačila sedmih evrov bodo oproščeni vsi potniki, ki bodo mlajši od 18 let in starejši od 70 let.