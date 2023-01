Tujci v Črni gori lani kupili za skoraj 370 milijonov evrov nepremičnin

Največ nepremičnin so sicer lani kupili nemški državljani in podjetja, ki so zanje so odšteli 57 milijonov evrov, sledijo pa že Rusi, ki so vložili 50 milijonov. Na tretjem mestu so se z 42 milijoni znašli državljani in podjetja iz Srbije, na četrtem pa kupci iz Združenih držav Amerike, ki so v tamkajšnje nepremičnine vložili 32 milijonov evrov. Na petem mestu sledijo vlagatelji iz Turčije s 30 milijoni, nato Ukrajinci in Švicarji s po 15 milijoni, prebivalci Bosne in Hercegovine s 14 milijoni ter Britanci z 12 milijoni evrov.

Večje povpraševanje po nepremičninah v Črni gori je poleg povišanja cen gradbenega materiala in energentov vplivalo tudi na rast njihovih cen. Povprečna cena kvadratnega metra stanovanja v novogradnji je v tretjem četrtletju minulega leta znašala 1446 evrov ali za 20 odstotkov več kot v enakem obdobju leta 2021 in za 30 odstotkov več kot v letu 2020.