Tuje nevladne organizacije: 744 ton riža blokiranih le nekaj kilometrov stran

Nova izraelska zakonodaja, ki ureja delovanje tujih nevladnih humanitarnih organizacij, se vse pogosteje uporablja za zavračanje njihovih prošenj za dostavo pomoči v Gazo, je v skupnem pismu opozorilo več kot sto organizacij. Izrael pa medtem trdi, da mnoge humanitarne organizacije služijo kot krinka za sovražne in včasih nasilne dejavnosti proti Izraelu.

Nevladne humanitarne organizacije opozarjajo, da nova izraelska pravila preprečujejo dostavo pomoči v Gazo. FOTO: AP icon-expand

Kot navajajo v danes objavljenem pismu, ki sta ga med drugim podpisali organizaciji Oxfam in Zdravniki brez meja, so izraelske oblasti zavrnile prošnje več deset nevladnih organizacij za dostavo življenjsko pomembnih dobrin, češ da niso pooblaščene za dostavo pomoči. Dodajajo, da je Izrael zgolj julija zavrnil najmanj 60 prošenj. Nova pravila za tuje nevladne organizacije za pomoč Palestincem je izraelska vlada sprejela marca. Zakonodaja posodablja okvir za registracijo humanitarnih organizacij, da te ohranijo svoj status v Izraelu, ter določbe, ki opredeljujejo, kako se lahko njihove vloge zavrnejo ali registracija prekliče. Registracija se lahko zavrne, če izraelske oblasti menijo, da organizacija zanika demokratični značaj Izraela ali spodbuja kampanje za zmanjšanje legitimnosti države. "Žal številne humanitarne organizacije služijo kot krinka za sovražne in včasih nasilne dejavnosti," je povedal izraelski minister za diasporo Amichai Chikli. "Organizacije, ki niso povezane s sovražnimi ali nasilnimi dejavnostmi in niso povezane z gibanjem 'bojkota', bodo dobile dovoljenje za delovanje," je dodal.

Humanitarne organizacije po drugi strani opozarjajo, da prebivalci Gaze zaradi novih pravil ostajajo brez pomoči. Več kot 100 nevladnih človekoljubnih organizacij Izrael hkrati poziva tudi k prenehanju opredeljevanja dostav pomoči kot 'oboroževanje', saj se lakota prebivalcev Gaze močno povečuje. Skupine prepoved dostave tvegajo tudi, če s svojim delovanjem ali izjavami kakorkoli delegitimizirajo državo Izrael ali ne posredujejo podrobnih informacij o osebju palestinskega porekla, poroča BBC. Izrael obstoj omejitev glede pomoči zanika, in pravi, da pravila, uvedena marca, zagotavljajo, da se pomoč izvaja v skladu z izraelskimi "nacionalnimi interesi".

Izrael prav tako že dolgo obtožuje palestinsko islamistično gibanje Hamas, da krade pomoč, ki prihaja v Gazo. Od maja se izraelska vlada zanaša na ameriško podprto GHF, ki upravlja centre za razdeljevanje hrane.

Glede na skupno pismo večina večjih mednarodnih nevladnih organizacij že od 2. marca v Gazo ni mogla dostaviti niti enega tovornjaka pomoči. "Nezmožnost humanitarnih skupin, da bi dostavile pomoč, je bolnišnice pustila brez osnovnih potrebščin, zaradi česar otroci, invalidi in starejši umirajo zaradi lakote in bolezni, ki jih je mogoče preprečiti," je zapisano v izjavi. Sean Carroll, izvršni direktor ameriške organizacije za pomoč beguncem na Bližnjem vzhodu (American Near East Refugee Aid – Anera), je ob tem dejal: "Anera ima pripravljene zaloge za reševanje življenj v vrednosti več kot 7 milijonov dolarjev (preračunano 5,98 ,milijona evrov - op.p.), vključno s 744 tonami riža, kar je dovolj za šest milijonov obrokov, ki pa so blokirani v Ašdodu le nekaj kilometrov stran." Tudi vodja politike pri Oxfamu Bushra Khalidi pravi, da je Izrael zavrnil vstop blaga v Gazo v vrednosti več kot 2,5 milijona dolarjev (2,14 milijona evrov). "Ta postopek registracije mednarodnim nevladnim organizacijam sporoča, da učinkovitost njihovega delovanja lahko gre na račun neodvisnosti in zmožnosti, da spregovorijo," meni.

'Centri razdeljevajna pomoči pod okriljem GHF so smrtonosna past'

Opozorilo nevladnih humanitarnih organizacij prihaja v času, ko Izrael stopnjuje bombardiranje Gaze, v pripravah na načrt za prevzem nadzora nad mestom. Izrael pravi, da bo civilnemu prebivalstvu "zunaj bojnih območij" nudil humanitarno pomoč, ni pa pojasnil, ali bo to pomoč dostavila Humanitarna fundacija za Gazo (GHF), ki jo podpirata Izrael in ZDA. Trdijo, da je takšen sistem potreben za preprečevanje Hamasove kraje pomoči. Slednji njihove navedbe sicer zanika. Po navedbah agencije za civilno zaščito v enklavi je delovanje centrov za razdeljevanje pomoči pod okriljem GHF kaotično, saj se vsak dan na tisoče prebivalcev preriva, da bi prišli do hrane in drugih življenjskih potrebščin. Številne Palestince v bližini centrov tudi ustreli izraelska vojska. Združeni narodi (ZN) poročajo, da je bilo od maja v bližini lokacij GHF ubitih 859 Palestincev, kar pa fundacija zanika. Generalni sekretar organizacije Zdravniki brez meja (MSF) Chris Lockyear je medtem za BBC dejal, da je GHF "smrtonosna past" in da humanitarna situacija v Gazi "visi na nitki".

Lakota v Gazi FOTO: AP icon-expand