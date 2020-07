Trumpova administracija odstopila od izgona tujih študentov

Marca je ameriški urad za imigracijo in carino (ICE) nova pravila uveljavil za mednarodne študente, potem ko so šole začele zapirati kampuse zaradi širjenja novega koronavirusa in zaustavljanja javnega življenja.

Veliko akademskih inštitucij se je sicer ukvarja z logističnimi izzivi varnega nadaljevanja predavanj, medtem ko se virus v ZDA in po svetu še vedno širi, tudi med mladimi.

Po poročanju CNN, viri iz Bele hiše pravijo, da si je Trumpova administracija premislila glede študentov, ki se že nahajajo v ZDA, da pa bo prepoved uveljavljala za nove študente, ki prihajajo v državo. Zaenkrat uradnega potrdila iz Bele hiše o tem še ni.