Nakup goriva: omejitve za tuje državljane niso mogoče, inšpektorji Fursa aktivni

V mestu sta se srečali prijateljici in ena je ogovorila drugo: "Slišala sem, da si se poročila. Si srečna v zakonu?" "Kje pa! Moj mož je impotenten. Ne more ne seksati ne imeti otrok." "Pa tega nisi vedela že prej?" "Pred poroko je sicer večkrat govoril o nepremičnini, toda jaz sem mislila, da ima hišo ali pa vikend."