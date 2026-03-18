Tujina

Nakup goriva: omejitve za tuje državljane niso mogoče, inšpektorji Fursa aktivni

Ljubljana , 18. 03. 2026 13.33 pred 23 minutami 1 min branja 3

Avtor:
A.K. STA
Bencinska črpalka

Tujim državljanom, ki v zadnjih dneh množično prihajajo po gorivo predvsem iz Avstrije in Italije, na bencinskih servisih v Sloveniji ni mogoče omejevati nakupa. "Ne moremo omejiti samo ene skupine, ampak bi morali to storiti za vse državljane, takšna so namreč osnovna evropska pravila," je na novinarski konferenci pojasnil minister za finance Klemen Boštjančič.

Je pa Boštjančič dodal, da so zelo aktivni inšpektorji Finančne uprave RS (Furs). Med drugim so sosednje države uradno opozorili, naj poostrijo nadzor pri vnosu goriva iz Slovenije v njihove države. Omejitev pri izvozu iz Slovenije namreč ni, obstajajo pa omejitve pri vnosu v državo. 

Preberi še Vlada napovedala podražitev goriv: 12 centov več za liter dizla in kurilnega olja

Poleg tega inšpektorji na bencinskih servisih ob meji z Italijo in Avstrijo redno preverjajo točenje goriva v prenosne posode. Za zdaj sicer opažajo, da tujci gorivo točijo le v rezervoarje vozila, bodo pa z nadzorom nadaljevali tudi v prihodnjih dneh.

Preberi še Avstrijci s kantami čez mejo po gorivo, župan kliče Furs

V teh kriznih razmerah se je po Boštjančičevih besedah izkazalo, da je model regulacije cen naftnih derivatov in tudi zaslužkov trgovcev, kot ga ima Slovenija, pravi ukrep. Vlada bo verjetno odslej poskušala vnaprej napovedati spremembo cen, je povedal. 

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
xoxotox6
18. 03. 2026 14.01
italijani ki živijo v obmejnih krajih imajo že od uvedbe železne zavese posebne bone za cenejše gorivo, ki se se vsklajuje s cenami v YU sedaj v slo kjer je skupni EU trg. Tako da ne govorit da se ne da oni to imajo. tankat hodijo samo tisi ki niso rezidenti teh obmejnih krajev in tisi ki so bone pokurili?????????? trrenutno se jim bonov ne splača kurit ker jim nižje cene omogoča predvolilni golobnjak, zato hodijo v slo ker je cenejše od njihovih bonov!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
jezenslovenec
18. 03. 2026 13.57
Spet se podrejamo EU.
Slovenska pomlad
18. 03. 2026 13.48
Avstrijci tudi kršijo evropsko zakonodajo,ko so spet vzpostavili mejo in maltretirajo po nepotrebnem..
bibaleze
Portal
Znana pevka je prvič postala mamica
Redka družinska fotografija Kate Hudson, ki jo morate videti
Redka družinska fotografija Kate Hudson, ki jo morate videti
Te navade staršev lahko otroku odvzamejo strast do nogometa
Te navade staršev lahko otroku odvzamejo strast do nogometa
Psihologi opozarjajo: teh 6 povedi razkriva narcisoidnega očeta
Psihologi opozarjajo: teh 6 povedi razkriva narcisoidnega očeta
zadovoljna
Portal
Prehranski dodatki, ki so pravi hit
Dnevni horoskop: Ribe bežijo v svoj svet, vodnarji pogrešajo druženje
Dnevni horoskop: Ribe bežijo v svoj svet, vodnarji pogrešajo druženje
Najlepši puloverji za spomladanske mesece
Najlepši puloverji za spomladanske mesece
Slovenska pevka o iskrenem pogovoru z očetom, ki ji je spremenil življenje
Slovenska pevka o iskrenem pogovoru z očetom, ki ji je spremenil življenje
vizita
Portal
Nihče mu ne verjame, da je star 60 let
Po 50. letu vsi delamo isto napako – geriatri opozarjajo na te spremembe
Po 50. letu vsi delamo isto napako – geriatri opozarjajo na te spremembe
Ušesni čepki lahko povečajo tveganje za okužbe, opozarjajo strokovnjaki
Ušesni čepki lahko povečajo tveganje za okužbe, opozarjajo strokovnjaki
Ko možgani izgubijo nadzor nad impulzi: življenje s Tourettovim sindromom
Ko možgani izgubijo nadzor nad impulzi: življenje s Tourettovim sindromom
cekin
Portal
Zakaj bogataši jemljejo hipotekarne kredite?
Letalske karte se bodo še dražile: kako konflikti in skok cen goriva vplivajo na vaše potovanje
Letalske karte se bodo še dražile: kako konflikti in skok cen goriva vplivajo na vaše potovanje
Namesto garaže v Evropi kupujejo hiše v tej državi
Namesto garaže v Evropi kupujejo hiše v tej državi
Letni dodatek 2026: kdo mora na Zpiz poslati vlogo in do kdaj
Letni dodatek 2026: kdo mora na Zpiz poslati vlogo in do kdaj
moskisvet
Portal
Napol gol se je sprehajal po hotelu v Rimu in iskal vžigalnik
Večina moških tega ne razume in zato ostajajo sami
Večina moških tega ne razume in zato ostajajo sami
Njeno izklesano telo v črni obleki je ukradlo vso pozornost
Njeno izklesano telo v črni obleki je ukradlo vso pozornost
Kdo je lepotica, o kateri govori ves Hollywood?
Kdo je lepotica, o kateri govori ves Hollywood?
dominvrt
Portal
Imajo tudi vaši tulipani to na listih? Ukrepajte takoj
Ves čas narobe čistite indukcijsko ploščo? Ta preverjen trik odstrani praske v nekaj sekundah
Ves čas narobe čistite indukcijsko ploščo? Ta preverjen trik odstrani praske v nekaj sekundah
Učinkovita rešitev za temeljito čiščenje pomivalnega stroja
Učinkovita rešitev za temeljito čiščenje pomivalnega stroja
Preprosta metoda za odganjanje ptic z vrta
Preprosta metoda za odganjanje ptic z vrta
okusno
Portal
Ko se ohladi, to vsem paše: okusna enolončnica, ki pogreje telo
Čokoladni čudež: hitro pecivo, ki se topi v ustih
Čokoladni čudež: hitro pecivo, ki se topi v ustih
Pomlad na krožniku: ustvarite popoln dodatek vašim jedem
Pomlad na krožniku: ustvarite popoln dodatek vašim jedem
Velika noč 2026: najbolj trendi sladice letošnjih praznikov
Velika noč 2026: najbolj trendi sladice letošnjih praznikov
voyo
Portal
Vse o fantu
Kmetija
Kmetija
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Parazit
Parazit
