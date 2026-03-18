Nakup goriva: omejitve za tuje državljane niso mogoče, inšpektorji Fursa aktivni

Je pa Boštjančič dodal, da so zelo aktivni inšpektorji Finančne uprave RS (Furs). Med drugim so sosednje države uradno opozorili, naj poostrijo nadzor pri vnosu goriva iz Slovenije v njihove države. Omejitev pri izvozu iz Slovenije namreč ni, obstajajo pa omejitve pri vnosu v državo.
Poleg tega inšpektorji na bencinskih servisih ob meji z Italijo in Avstrijo redno preverjajo točenje goriva v prenosne posode. Za zdaj sicer opažajo, da tujci gorivo točijo le v rezervoarje vozila, bodo pa z nadzorom nadaljevali tudi v prihodnjih dneh.
V teh kriznih razmerah se je po Boštjančičevih besedah izkazalo, da je model regulacije cen naftnih derivatov in tudi zaslužkov trgovcev, kot ga ima Slovenija, pravi ukrep. Vlada bo verjetno odslej poskušala vnaprej napovedati spremembo cen, je povedal.
