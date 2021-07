Na Hrvaškem neurje razdejalo kamp, v Švici razglasili najvišjo stopnjo nevarnosti

Srednjo Evropo so ponoči prizadela huda neurja. Poleg Slovenije so o podrtih drevesih poročali tudi iz hrvaške Istre. Na območju Luzernskega jezera v osrednji Švici so razglasili celo najvišjo stopnjo nevarnosti, na Južnem Tirolskem v Italiji se je drevo zrušilo na kabino žičnice, v več delih Nemčije so se spopadali z nevihtami, obilico težav pa sta silovit dež in veter povzročila tudi v avstrijski prestolnici.

Na območju četrtega največjega jezera v Švici, Luzernskega ali v nemščini Vierwaldstadtskega jezera, so po več dneh neurij v torek zvečer razglasili peto oziroma najvišjo stopnjo nevarnosti, saj je grozilo, da bo voda prestopila bregove, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Vse ladijske prevoze na jezeru so ustavili. Podobno napete so razmere na več drugih jezerih v Švici, promet pa je ustavljen tudi na reki Ren pri Baslu. Hidrologi poleg tega napovedujejo, da posebej na severni strani Alp še vse do petka grozijo večje količine padavin. Preglavice vreme med drugim povzroča turistom, saj so jih v več kampih v bližini jezer že pozvali, naj odidejo in se, če je mogoče, vrnejo konec tedna. Sicer pa je poleg Slovenije neurje povzročalo nevšečnosti tudi na Hrvaškem. Predvsem ob obali so beležili močnejše sunke vetra, bralec nam je poslal razdejan kamp po nevihti v Savudriji. Iz več delov Nemčije so medtem ponoči poročali o poplavah in številnih nesrečah, ki sta jih povzročala dež in veter. Gasilci so imeli polne roke dela. Na Saškem, v kraju Jöhstadt, je narasla reka odnesla nekega moškega, ki ga doslej še niso uspeli najti. Ponekod na Bavarskem so v torek zvečer razglasili stanje elementarne nesreče, zaradi preobremenjenosti občasno ni delovala telefonska številka 112. Tudi nemški meteorologi svarijo, da se bo močno deževje v prihodnjih dneh še nadaljevalo, predvsem v zveznih deželah Severno Porenje-Vestfalija, Porenje-Pfalško in Posarje. Na Južnem Tirolskem na severu Italije je medtem po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA v kraju Mühlbach silovit veter podrl drevo, ki je padlo na kabino žičnice, v kateri se je peljalo deset ljudi. Na srečo so jo vsi odnesli brez poškodb. Evakuirali so še 13 ljudi v drugih kabinah. PREBERI ŠE Na območju Gardskega jezera hudo neurje s točo in močnim vetrom Avstrijski časnik Kronen Zeitung medtem na svoji spletni strani poroča o kaosu, ki ga je silovit naliv s strelami davi povzročil na Dunaju. Med drugim je ponekod zmanjkalo elektrike, okoli 80 semaforjev na mestnih ulicah ni delovalo.