Tisoč reševalcev se trudi pomagati 14 ujetim delavcem v poplavljenem predoru

V četrtkovih jutranjih urah je voda nenadoma vdrla v predor, ki ga gradijo pod vodnim zajetjem v mestu Čuhaj, približno kilometer od vhoda pa je tako obstalo 14 gradbenih delavcev.

Mesto vdora so že sanirali, toda reševalcem še vedno ni uspelo vzpostaviti stika z delavci. Za njihovo rešitev si prizadeva več kot 1000-članska ekipa z 22 gasilskimi vozili in petimi črpalkami, do petka opoldne po lokalnem času so se prebili 395 metrov v notranjost, je po poročanju kitajskih medijev na novinarski konferenci dejal podžupan Čang Jišeng.

Do zadnjega znanega položaja ekipe gradbincev jim tako manjka še 765 metrov, reševalci ob tem črpajo vodo iz poplavljenega predora in izsušujejo zbiralnik.

Nesreča je sicer že druga v tem predoru v zadnjih mesecih, potem ko se je marca tam zrušil zid in pod seboj pokopal dva delavca. Predor je del avtocestnega omrežja v provinci Guangdong, ki obalni Čuhaj povezuje s sosednjima Macaom in Hongkongom, navaja portal Euronews.