Turbulenca med letom v Urugvaj: poškodovanih 30 potnikov

Potniki so utrpeli različne poškodbe, med tem tudi zlome rok in nog. "Bilo je precej grozno, mislili smo, da bomo tam umrli," je dejal eden od potnikov.

Situacija med turbulenco na letalu pa ni bila nič kaj prijetna. Kot so opisali potniki, je letalo v enem trenutku letelo povsem mirno, v drugem trenutku pa se je nenadoma spustilo. Tiste, ki niso bili pripeti z varnostnimi pasovi je dvignilo v zrak in so udarili ob strop, pri čemer so se mnogi poškodovali.

Letalo je bilo preusmerjeno v Brazilijo, kjer je pristalo brez težav."Naš let UX045, namenjen v Montevideo, je bil zaradi močne turbulence preusmerjen na letališče Natal," je družba zapisala v objavi na družbenem omrežju X.

"Letalo je normalno pristalo, osebe, ki so utrpele različne poškodbe, pa so že na zdravljenju," so dodali. Včeraj zvečer je iz Madrida poletelo drugo letalo, ki bo prevzelo potnike, ki so sedaj obtičali v Braziliji.

In četudi je razplet situacije dober, pa to zopet ne prinaša nič dobrega za proizvajalca letal Boeing. Vse več žvižgačev je namreč pojasnilo, da ima Boeing velike težave z varnostnimi napakami. Ravno prejšnji teden se je oglasil žvižgač, ki je trdil, da so bili deli Boeingovih letal 787 Dreamliner izdelani pomanjkljivo, kar bi lahko imelo "uničujoče posledice". Prejšnji prijavitelj, Sam Salehpour, Boeingov inženir, je dejal, da je odkril in prijavil podobne pomanjkljivosti v letalih 787 in 777.

Za nekaj let je bila celo ustavljena dobava novih Dreamlinerjev, da bi ugotovili pomanjkljivosti, nato pa so dejali, da so izvedli spremembe v proizvodnem procesu in dobave so se nadaljevale.