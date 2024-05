Turbulenca med strežbo hrane: 'Stevardeso je vrglo v zrak'

Potniki na letu iz Dohe v Dublin so spregovorili o neprijetni in strašljivi izkušnji, ki so jo doživeli, potem ko je letalo nad Turčijo zajela huda turbulenca. Kot so po varnem pristanku povedali za irsko televizijo, se je incident zgodil ravno v času, ko je osebje streglo hrano in pijačo. Videl sem, kako je stevardeso vrglo v zrak, je dejal eden od potnikov.

OGLAS

Boeing 787 Dreamliner. FOTO: AP icon-expand

Boeing 787-9 Dreamliner v lasti letalske družbe Qatar Aiways je turbulenca zajela med letenjem v turškem zračnem prostoru. Šest potnikov in šest članov posadke je pri tem utrpelo poškodbe. Letalo je kljub temu nadaljevalo svojo pot in pristalo v Dublinu, kjer so ga pričakale reševalne službe. Osem oseb so odpeljali v bolnišnico.

Potniki, ki so spregovorili za irsko televizijo RTÉ, so povedali, da je zaradi turbulence v kabini nastala panika. Kot so dejali, je letalo nenadoma "padlo" ravno med strežbo hrane in pijače. Potnik Cathal je pojasnil, da v času incidenta jedel kosilo, znak za varnostni pas pa v tistem času ni bil prižgan. "Hrana je bila po celem letalu, na stropu, povsod," je dejal. Po besedah Paula Mocca je več članov osebja udarilo ob strop. "Takrat sem bil pripet, a so ravno stregli hrano, tako da je bilo več članov posadke poškodovanih." Kot je dodal, so nato člani osebja kljub poškodbam nadaljevati s svojim delom. Videl je tudi potnika, ki je potreboval kisik, in je zaradi suma na poškodbo hrbta ležal na več sedežih.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči