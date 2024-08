Turbulenca na letu iz Krfa do Londona: poškodovana dva člana posadke

Oranžni EasyJet 8210, ki je letel s Krfa v London Gatwick je bil 19. avgusta prisiljen pristati v Rimu, saj sta bila zaradi turbulence nad italijanskim zračnim prostorom poškodovana dva člana posadke. Potniki so sicer domov odšli še isti dan, po njih je prišlo drugo letalo in jih varno pripeljalo na Otok, poroča CNN.

Italijanska nacionalna agencija za varnost v letalstvu je v izjavi zapisala, da je letalo naletelo na turbulenco, ko je vstopilo v italijanski zračni prostor. "Glede na vrsto in resnost poškodb so oblasti odredile začetek varnostne preiskave, ki dogodek opredeljuje kot nesrečo," so zapisali.

Po podatkih Zvezne uprave za letalstvo je v nesrečah brez smrtnega izida turbulenca glavni vzrok za poškodbe stevardes in potnikov, po podatkih ameriškega nacionalnega odbora za varnost v prometu pa je ena najpogostejših vrst današnjih letalskih nesreč. Kot smo poročali, je turbulenca vsakdanji pojav, ki ga potniki, ki veliko letijo, že dobro poznajo. Med letom je med prečkanjem turbulentnega območja moč čutiti nenadne sunke in občutek padca. Turbulenca res lahko povzroči spremembo višine, a le za nekaj metrov.

Po besedah BBC-jevega vremenoslovca Simona Kinga večina turbulenc nastane v oblakih, kjer se pojavljajo vzgonski in spustni vetrovi. Večina turbulenc je zelo blaga, vendar lahko v večjih oblakih, kot so kumulonimbusni nevihtni oblaki, gibanje zraka povzroči močnejšo turbulenco.

Nekatere vrste turbulence pa se lahko pojavijo tudi brez oblakov in jih ni mogoče predvideti. Tovrstne naj bi veljale za bolj problematične, ker se jim ne moremo povsem izogniti in se na njih piloti ne morejo pripraviti. Obstajajo štiri glavne stopnje turbulence – lahka, zmerna, huda in ekstremna. Povzročajo pa jih lahko nevihte, gore ali močni zračni tokovi.

Letalski strokovnjak in profesor za letalstvo ter okolje na Univerzi Cranfield, Guy Gratton, pa je pojasnil, da se vrsta turbulence, ki ne nastane v oblaku, pojavi okoli "jet streama" – hitro tekočega zraka, ki se običajno nahaja na 12.000 in 18.000 metrih višine. Hitrost zraka v omenjenem toku vetra in zraka okoli njega se lahko razlikuje tudi za 160 km/h. In prav trenje med počasnejšim in hitrejšim zrakom povzroča turbulenco. "Predvsem pri letih iz Evrope v Severno Ameriko se turbulenci skoraj ne moremo izogniti," je dodal Gratton.

Kako nevarna je turbulenca?

Letala so v osnovi zasnovana na način, da lahko prenesejo vse, kar bi jim turbulenca lahko povzročila. Gratton je povedal, da je možnosti, da bi turbulenca letalo uničila, zelo malo. Jim pa turbulenca zagotovo ne koristi, zato se piloti trudijo, da bi se ji izognili, v teh območjih hitrost letenja upočasnijo, vklopijo pa tudi opozorilni znak za uporabo varnostnega pasu potnikov.

Strokovnjaka opozarjata, da lahko v skrajnih primerih turbulenca povzroči agresivno gibanje, ki lahko potnika, ki ni pripet z varnostnim pasom, vrže iz sedeža. Hujše poškodbe zaradi turbulence ali celo smrti potnikov pa so zelo redke.

Ameriški nacionalni odbor za varnost v prometu je med letoma 2009 in 2022 zabeležil 163 hudih poškodb zaradi turbulenc na letalih, kar znese približno 12 poškodb na leto.