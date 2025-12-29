Turbulenca prekinila polet, več potnikov utrpelo poškodbe

Let FR1121 je v nedeljo vzletel z manjšo zamudo in se po približno 40 minutah vzpenjanja ob preletu severozahodne Francije znašel v območju močne turbulence, ko je kabinska postrežba že potekala. Posadka se je po poročanju The Independent odločila za takojšnjo vrnitev v Birmingham, letalo pa je hitro izgubilo višino nad Rokavskim prelivom.

Ryanair je potrdil, da je bil let prekinjen zaradi turbulence in da je manjše število potnikov prejelo medicinsko oskrbo.

Za nadaljevanje poti so iz Leedsa pripeljali nadomestno letalo. Potniki so proti Tenerifom poleteli šele zvečer in na cilj prispeli več kot šest ur pozneje od načrtovanega časa.