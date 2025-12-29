Naslovnica
Turbulenca prekinila polet, več potnikov utrpelo poškodbe

Birmingham, 29. 12. 2025 13.37

Avtor:
L.M.
Ryanair letalo

Na počitniškem letu Ryanaira iz Birminghama na Tenerife je zaradi hude turbulence več potnikov utrpelo poškodbe, zato se je letalo kmalu po vzletu vrnilo na izhodiščno letališče. Po pristanku so posredovale nujne službe, nekateri potniki pa so potrebovali zdravniško pomoč.

Let FR1121 je v nedeljo vzletel z manjšo zamudo in se po približno 40 minutah vzpenjanja ob preletu severozahodne Francije znašel v območju močne turbulence, ko je kabinska postrežba že potekala. Posadka se je po poročanju The Independent odločila za takojšnjo vrnitev v Birmingham, letalo pa je hitro izgubilo višino nad Rokavskim prelivom.

Pristanek je potekal brez zapletov.

Ryanair
Ryanair
FOTO: Profimedia

Ryanair je potrdil, da je bil let prekinjen zaradi turbulence in da je manjše število potnikov prejelo medicinsko oskrbo.

Za nadaljevanje poti so iz Leedsa pripeljali nadomestno letalo. Potniki so proti Tenerifom poleteli šele zvečer in na cilj prispeli več kot šest ur pozneje od načrtovanega časa.

Ryanair turbulence Birmingham poškodbe

Izpred srbskega parlamenta odstranili šotore Vučićevih podpornikov

Zaradi katastrofe dobili tisto, česar najbrž še desetletja ne bi

KOMENTARJI7

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
brabusednet
29. 12. 2025 14.57
Pa so šle počitnice v maloro bi dejal holob.
Odgovori
-1
1 2
devlon
29. 12. 2025 14.55
Spet ena kopica takih, ki se verjetno tudi v svojem avtu nikol ne pripasajo
Odgovori
+3
4 1
Mambo
29. 12. 2025 15.05
točno tako
Odgovori
0 0
blue3dragon
29. 12. 2025 14.52
Nikoli ne bom razumel, zakaj se ljudje takoj odpenjajo, ko ugasne signal za pas v letalu. A je tako težko ostati pripet in se odpeti samo, ko je to nujno potrebno?
Odgovori
+5
6 1
Nace Štremljasti
29. 12. 2025 14.48
ja saj so angleži itak okrogli kot žogice,se ni dosti poznalo,edino malo so se kotalili
Odgovori
+3
3 0
Divji petelin
29. 12. 2025 14.45
Ja rezervni koridor. Postrežba o tem se da govoriti. Pravo postrežbo v ceni letalske karte ima še samo Turkish Airlines…na Ryanairu bodo počasi začeli računati še toaleto,…
Odgovori
+2
2 0
Lens
29. 12. 2025 14.30
Ryanair pogosto zapelje na makadam. ;)
Odgovori
+2
4 2
