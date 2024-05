Turbulenca premetavala letalo, namenjeno v Dublin. Poškodovanih 12 oseb

Pred dnevi smo poročali o hudi turbulenci, ki je zajela letalo družbe Singapore Airlines in med katero je umrla ena oseba, številni so bili poškodovani. Zdaj pa nova turbulenca, nova letalska družba in nove poškodbe. Med letom iz Dohe v Dublin se je v turbulenci znašlo letalo letalske družbe Qatar Airways. V dogodku je bilo poškodovanih 12 oseb.

Letalo, ki je malo pred 13. uro po lokalnem času pristalo v Dublinu, so na letališču pričakale službe za nujno pomoč, vključno z letališko policijo ter gasilsko in reševalno službo, poroča CNN. Med letom iz Dohe je namreč letalo družbe Qatar Airways zajela turbulenca, med katero se je poškodovalo 12 oseb. Dublinsko letališče je pojasnilo, da je bilo v incidentu poškodovanih šest potnikov in šest članov posadke. Osem so jih po pregledu prepeljali v bolnišnico. Letališko osebje medtem potnikom in posadki nudi pomoč, kar sicer ne vpliva na delovanje letališča, so dodali. Povratni let letala v Doho bo prestavljen.

Qatar Airways v izjavi sporočil, da je letalo varno pristalo v Dublinu, a da je manjše število potnikov in članov posadke med letom utrpelo manjše poškodbe ter da so poškodovani deležni zdravniške pomoči. "Zadeva je zdaj predmet notranje preiskave. Varnost in varnost naših potnikov in posadke sta naša glavna prioriteta," so še dodali. Incident se je zgodil le nekaj dni po tem, ko so bile na letalu družbe Singapore Airlines zaradi turbulence poškodovane 104 osebe, en potnik pa naj bi umrl zaradi srčnega infarkta.