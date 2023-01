Turbulentni svet stevardes mul: droge v spodnjem perilu ali ovite okoli trebuha

Kombinacija pogostih potovanj in manjšega oziroma skoraj ničnega nadzora na mejah se marsikateremu izmed njih namreč zdi mamljiva ponudba

Novembra lani so na podlagi tihotapljenja prepovedane droge v San Diegu prijeli 41-letno Tereso White. Med naključnim varnostnim pregledom so namreč v njenem kovčku našli približno kilogram fentanila, ki ga je skupaj prepeljati v Boston. "Imaš kartico podjetja, ki jo predložiš varnostni službi, pokažeš še osebno in greš mimo," je nadzor zaposlenih na letališčih opisala nekdanja stevardesa Mesa Airlines.

Občasno se varnostne službe odločijo za naključne preglede, kar pomeni, da morajo tudi stevardese in piloti čez standardni nadzorni postopek. Ravno tako so pri prej omenjeni Teresi našli približno kilogram in pol sintetičnega opiata, podobnega heroinu, fentanila.

Kot je navedeno v tožbi okrožnega sodišča ZDA, je Whitova drogo ovila okoli svojega trebuha in jo zaščitila z lepilnim trakom. Ko so jo odpeljali v sobo za zaslišanje naj bi varnostnikom dejala, da gre za živosrebrov pas za hujšanje, ki se je zaradi prisotnosti kovine prikazal na zaslonu.