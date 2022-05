Turčija aprila s skoraj 70-odstotno inflacijo

Visoka inflacija, s katero se trenutno borijo številne države, je v veliki meri posledica ruske vojne v Ukrajini in dediščina globalne pandemije covida-19, ki se med drugim odraža v visokih cenah surovin.

Številni ekonomisti pa težave Turčije pripisujejo tudi nenavadnim Erdoganovim ekonomskim strategijam, ki so z nekoč obetavnega hitro rastočega trga odgnale številne tuje vlagatelje. Erdogan vztraja, da so v boju z inflacijo nujne nizke obrestne mere, ki krepijo proizvodnjo in izvoz, to pa je v nasprotju z videnjem večine stroke.

Visoka inflacija je tudi posledica zloma lire, ki je močno podražil uvoz energije.

Po navedbah ekonomistov bo inflacija v Turčiji ostala na visoki ravni vse do konca leta, ko naj bi bila okoli 50-odstotna.