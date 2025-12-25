Turčija aretirala 115 osumljencev novoletnih terorističnih napadov

Preiskave so potekale na 124 naslovih po Istanbulu, je dejal glavni tožilec mesta, pri čemer so zasegli strelno orožje, strelivo in dokumente z načrti.

Uradniki so povedali, da so podporniki Islamske države ta teden aktivno načrtovali napade po vsej Turčiji, zlasti proti nemuslimanski skupnosti. Policija je pridržala 115 osumljencev, iščejo jih pa še 22.

Turški državljan, ki naj bi imel visoko vlogo v krilu IS, ki deluje v regiji, je bil pridržan in obtožen načrtovanja napadov na civiliste. Turške varnostne službe redno napadajo ljudi, za katere obstaja sum, da so povezani z IS.