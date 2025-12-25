Naslovnica
Tujina

Turčija aretirala 115 osumljencev novoletnih terorističnih napadov

Istanbul, 25. 12. 2025 14.24 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
D. S.
Istanbul

Turške oblasti so sporočile, da so po aretaciji več kot 100 osumljenih članov tako imenovane skupine Islamska država prekinile načrtovane napade na božične in novoletne dogodke.

Preiskave so potekale na 124 naslovih po Istanbulu, je dejal glavni tožilec mesta, pri čemer so zasegli strelno orožje, strelivo in dokumente z načrti.

Uradniki so povedali, da so podporniki Islamske države ta teden aktivno načrtovali napade po vsej Turčiji, zlasti proti nemuslimanski skupnosti. Policija je pridržala 115 osumljencev, iščejo jih pa še 22.

Turški državljan, ki naj bi imel visoko vlogo v krilu IS, ki deluje v regiji, je bil pridržan in obtožen načrtovanja napadov na civiliste. Turške varnostne službe redno napadajo ljudi, za katere obstaja sum, da so povezani z IS.

Borec Islamske države
Borec Islamske države
FOTO: AP

Država si deli 900 km dolgo mejo s Sirijo, kjer skupina še naprej deluje v nekaterih delih države. Sirski predsednik Ahmed al Šara, ki ima tesne vezi s turško vlado, je obljubil sodelovanje z ZDA in Evropo pri izkoreninjenju preživelih vzvodo Islamske države.

turčija isis napadi ljudje policija

Praznična loterija: srečnež osvojil 1,8 milijarde dolarjev

