Turčija Grčijo obtožuje militarizacije egejskih otokov

Grčija in Turčija, obe članici Nata, se že dolgo prepirata glede morskih meja in pravic do raziskovanja in izkoriščanja naravnih bogastev v Egejskem in vzhodnem Sredozemskem morju. Do ponovne zaostritve razmer je ponovno prišlo konec minulega tedna, ko so turški varnostni viri delili zračne posnetke, na katerih naj bi bile prikazane ladje z oklepnimi vozili ameriške izdelave, ki so pristale na dveh grških otokih v Egejskem morju, Lezbosu in Samosu. Otoka se nahajata v neposredni bližini zahodne turške obale.